Le GM de Milwaukee n’imaginait pas les Bucks sans Bobby Portis

Si l'objectif de Jon Horst, le General Manager des Bucks, est évidemment de convaincre Giannis Antetokounmpo de rester dans le Wisconsin, le dirigeant avait clairement aussi peur de perdre… Bobby Portis !

Ce dernier avait ainsi mis la pression sur la franchise en amont de la « free agency », en expliquant qu'il ne ferait pas de cadeau financier au club, et il a donc récupéré un contrat de 44 millions de dollars sur trois ans.

« J'étais extrêmement nerveux » explique Jon Horst sur son intérieur. « Je ne voulais pas vivre une saison, un entraînement, un jour sans Bobby Portis dans mon équipe. Bobby représente totalement ce que nous sommes. Il est l'outsider. Il se bat. Il se défonce. À mon avis, personne ne se soucie plus des Milwaukee Bucks que Bobby. »

Pour le dirigeant, conserver Bobby Portis, malgré son année difficile notamment marquée par sa suspension de 20 matchs pour dopage, était donc essentiel pour le club.

« Il adore les Milwaukee Bucks. Il a l'impression que c'est une famille, une ville et des supporters qui l'ont adopté. C'est une organisation qui l'a adopté » continue ainsi Jon Horst. « Et il continue à donner en retour à notre organisation, à prendre moins sur les marges et à faire des choses différentes ici et là. C'étaient des négociations difficiles avec son agent, Mark Bartelstein, qui est l'une des personnes que j'apprécie le plus dans ce milieu, et je pense que nous avons trouvé le bon compromis. Mais c'était une négociation difficile. »

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.2 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.2 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.2 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 25 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 49 25 46.6 36.5 83.6 1.8 6.6 8.4 2.1 1.9 0.7 1.2 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.