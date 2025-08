Giannis Antetokounmpo toujours indécis sur son avenir ?

Où jouera Giannis Antetokounmpo la saison prochaine ? En mai, on apprenait qu'il était prêt à considérer un départ des Bucks. En juin, on apprenait pourtant qu'un transfert n'était plus à l'ordre du jour, malgré l'intérêt –plus ou moins connu– de quelques franchises.

Trois mois plus tard, rien n'a visiblement bougé. Milwaukee a tout mis en oeuvre pour mieux l'entourer et a repris confiance sur le dossier, sauf que ESPN explique maintenant que le « Greek Freak » continue de réfléchir sérieusement à son avenir…

« Rien n'est gravé dans le marbre concernant son avenir, qu'il veuille rester ou partir ailleurs » révèle ainsi Shams Charania. « Il passe son intersaison à réfléchir. […] Le processus suit son cours. Il en discute avec son entourage. La grande question qui l'entoure, c'est : peut-il remporter un autre titre ? L'effectif des Bucks est-il construit pour, dès cette saison ? »

Il ajoute que « plusieurs équipes attendent la décision de Giannis Antetokounmpo » et « veulent savoir s'il va être disponible sur le marché ». Insistant sur le fait que la fin de l'été, synonyme de début du « training camp », pourrait acter un transfert majeur, comme ce fut le cas pour Kyrie Irving (Celtics), Damian Lillard (Bucks) ou Karl-Anthony Towns (Knicks) par le passé.

Pour rappel, les Bucks ont profité de l'intersaison pour faire venir Myles Turner, Cole Anthony et Gary Harris, tout en se séparant de Damian Lillard (blessé), Brook Lopez et Pat Connaughton, alors que Bobby Portis, Kevin Porter Jr., Gary Trent Jr., Taurean Prince, Ryan Rollins, Jericho Sims et Chris Livingston ont été prolongés.

Dans une conférence Est plus ouverte que jamais avec les blessures de Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, est-ce le bon moment pour partir ?