Les Bucks ont donné le maximum pour entourer Giannis Antetokounmpo

Depuis la fin de la saison passée, les Bucks avaient deux ambitions : rassurer Giannis Antetokounmpo, qui commençait à se poser des questions sur son avenir, et reconstruire une équipe compétitive, capable de passer le premier tour des playoffs. Les deux ambitions étant intimement liées puisqu'on peut réussir la première en réalisant la deuxième.

L'intersaison a été agitée, avec des signatures mais surtout avec, comme point d'orgue, le départ de Damian Lillard, coupé, et la signature de Myles Turner. Est-ce suffisant pour cocher les deux cases énoncées plus haut ?

« Il faut répondre en deux temps. Est-ce qu'on a fait assez ? On a fait tout ce qui était possible. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, avec ma force d'humain, pendant l'intersaison », répond Jon Horst, le GM des Bucks, dans un entretien à The Athletic. « Notre groupe s'est donné à fond, a tout fait pour qu'on devienne meilleur. On a fait notre possible pour donner à Doc Rivers, Giannis et aux autres les chances de gagner chaque soir. »

Une franchise encore prête à dégainer si nécessaire ?

On passe alors au deuxième temps de la question. « Donc est-ce qu'on a fait assez ? Je ne sais pas. On verra. On a fait notre possible, oui. Plus que notre possible ? Je le crois et ce n'est pas arrogant de le dire. On a fait assez ou plus que quiconque aurait pu le faire et j'en suis fier », poursuit le dirigeant.

Il faudra attendre la saison prochaine pour savoir si ce travail donnera ou non ses fruits. Néanmoins, avec le nouveau visage de la conférence Est, bien plus ouverte qu'il y a encore deux mois, on peut dire que, sur le papier, les Bucks ont mis les ingrédients pour retrouver les sommets. Et ce n'est peut-être pas terminé…

« La conférence Est et la NBA sont dures et c'est ça qui est fun. D'autres équipes ont fait une grosse intersaison. On a pris en compte les circonstances, on a évalué les choses afin d'avoir les meilleures chances possibles pour la saison à venir. Je pense qu'on en est là actuellement », juge Jon Horst. « Ce qui m'excite le plus, c'est que ce n'est pas terminé. On a seulement fait l'intersaison, il va y avoir le training camp et on fera le point sur le groupe. On évaluera les choses jusqu'à la trade deadline. On essaiera d'avoir une incroyable deadline également. Peut-être qu'on ne fera rien car on sera la meilleure équipe de la ligue ou alors on bougera car ce sera nécessaire. »