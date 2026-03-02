La frustration remonte à Milwaukee

Avec plusieurs coups d’accélérateur en première période, les Bucks avaient fait le travail pour s’offrir presque quinze points d’avance à la pause, à Chicago. Comme les Bulls restaient sur 11 défaites consécutives, la suite de la soirée semblait tranquille pour les troupes de Doc Rivers. Mais ce sera tout le contraire.

Les joueurs de Milwaukee perdent beaucoup trop de ballons, ne marquent plus à 3-pts et leur adversaire en profite pour passer un 27-0 en presque huit minutes, entre le fin du troisième et le milieu du dernier quart-temps !

« C’est étrange. Un 27-0, c’est très rare. Vraiment. C’est dingue. Au fond, il faut leur tirer notre chapeau », commente Cam Thomas, estomaqué par cette séquence. « Je n’ai pas grand-chose à dire, je suis encore sonné. Vraiment, je ne sais quoi dire, désolé. Je reste perplexe. »

Doc Rivers, lui, analyse les choses ainsi : quand son équipe fut menée de 10 points, « les joueurs ont ressenti la pression de perdre ce match ». Est-ce vraiment comme cela que l’on peut lire ce trou noir ? « Je n’ai même pas pris conscience de ce run. Quand je suis entré en jeu en dernier quart-temps, un gars en bord de terrain m’a dit qu’il y avait un 25-0, qu’on n’avait pas marqué du quart-temps. Je ne le savais même pas », raconte Bobby Portis.

Un retard qui se fait pour le « play-in »

Le souci, c’est que ce revers, le deuxième de suite, arrive au même moment qu’une série de quatre victoires de suite pour Atlanta et Charlotte, les équipes devant Milwaukee au classement et qui, elles, participeront au « play-in » si rien ne change d’ici quelques semaines. Par conséquent, les joueurs de Doc Rivers sont désormais à trois victoires des Hornets, actuellement à la dixième place de la conférence Est.

Ce n’est pas un écart insurmontable mais ça commence à être significatif puisqu’il reste une vingtaine de rencontres à jouer. Les cinq prochaines de Milwaukee se joueront dans le Wisconsin, dès ce lundi soir contre Boston, c’est donc un virage important qui se profile, pour espérer encore.

« C’est très frustrant franchement, surtout à ce moment de la saison, maintenant que les playoffs se rapprochent. On essaie d’avoir une place en playoffs ou au play-in, donc c’est une défaite très décevante », se lamente Bobby Portis, après ce terrible revers. « On était devant à plusieurs reprises, donc c’est très frustrant. J’aurais voulu qu’on gagne. Le bon côté des choses, c’est qu’on a match qui arrive et on n’a pas deux jours à attendre pour rejouer. »