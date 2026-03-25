Parce que son corps ne suivait plus, Paul George a flanché mentalement

Paul George va retrouver les parquets ce mercredi et, à la veille de son grand retour, il s’est exprimé devant la presse. Évidemment, tout tournait autour de sa suspension de 25 matchs pour avoir enfreint le protocole anti-dopage de la ligue.

Fin janvier, « PG » reconnaissait avoir pris un médicament interdit, présentant au passage ses excuses pour sa mauvaise décision. Deux mois plus tard, toujours soutenu par son équipe, son discours reste le même.

« Je l’ai déjà dit au cours de ma carrière, quand je parlais de santé mentale, mais je ne suis pas un super-héros. Je reste humain et j’ai commis une erreur à ce moment-là », a-t-il rappelé, ajoutant également : « Décevoir et laisser tomber les gens, c’est ce qui me fait plus mal que n’importe quoi d’autre. »

Si Paul George a « commis [son] erreur », c’est par rapport à des problèmes de santé mentale sur lesquels il s’est confié un peu plus en détail.

« Être un athlète professionnel, c’est quelque chose de lourd », s’est ouvert le joueur de bientôt 36 ans. « Mon corps n’en était pas au niveau souhaité. J’ai évidemment des attentes personnelles, mais entre ces attentes et le fait que mon corps ne suivait pas… C’est ce qui m’a conduit à prendre une mauvaise décision à l’époque. »

Un mal pour un bien côté Sixers ?

Régulièrement blessé depuis qu’il est arrivé à Philadelphie en 2024, avec la pression d’un contrat XXL sur les épaules, Paul George semble avoir eu du mal à accepter que ses meilleures années étaient bel et bien derrière lui sur le plan physique.

« La chose la plus plus difficile, c’est quand ton corps n’est plus là où il devrait être et là où il a été par le passé », a-t-il raconté ensuite. « Ça finit par déteindre sur le mental, puisque tu sais que tu es limité. Mais je me sens bien, mon corps va super bien. Mentalement, je sais que je suis capable de faire ce que je sais faire et ce que j’ai été capable de faire pendant des années. »

La bonne nouvelle dans cette fâcheuse histoire, c’est que Paul George a pu profiter de deux mois de repos pour se préparer comme il faut en vue des playoffs. Des playoffs que les Sixers ne sont pas encore assurés de disputer, puisqu’ils doivent d’abord se battre pour éviter le play-in…

« Ces 25 matchs étaient, je pense, exactement ce dont avait besoin mon corps », a en tout cas annoncé le nonuple All-Star, qui va déjà devoir composer sans Joel Embiid ni Tyrese Maxey. « Je me sens super bien. J’ai retrouvé mon explosivité et ma force. J’ai l’impression d’être revenu à ce niveau où je peux performer, être un élément central et être le scoreur de l’équipe. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 27 30:31 42.4 38.2 85.5 0.5 4.6 5.1 3.7 2.2 1.5 1.6 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.