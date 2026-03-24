Les Sixers vont enfin pouvoir retrouver Paul George

Désormais au complet, les Nuggets font un paquet d’envieux dans la ligue. Parmi les franchises qui aimeraient elles aussi pouvoir bénéficier de la totalité de leurs forces en présence, on retrouve notamment les Sixers, qui ont encore été particulièrement plombés cette saison. Par les blessures de leurs joueurs majeurs, mais aussi la suspension de 25 matchs de Paul George, épinglé fin janvier par le protocole anti-dopage, pour couronner le tout.

Plus d’un mois et demi après, PG a purgé sa peine et se prépare enfin à retrouver un groupe qui comptait encore des absents de taille à ses côtés cette nuit face à Oklahoma City : Tyrese Maxey (auriculaire), Quentin Grimes (malade), Kelly Oubre Jr (coude) et Joel Embiid (abdominaux).

Pas de restrictions de minutes

Autant dire que son retour était attendu avec impatience par son coach, Nick Nurse, qui a déclaré que son ailier vétéran reviendrait sans restriction de minutes à l’occasion de la réception des Bulls demain soir.

« S’il est autorisé à jouer, il va jouer », a-t-il résumé. « Il a travaillé dur. Il a travaillé dur physiquement et s’est entraîné intensément. Je ne m’attends pas du tout à ce qu’il ait des difficultés à retrouver son rythme ».

Philadelphie va pouvoir aborder la fin de saison avec un peu plus de sérénité, avec un Paul George à nouveau opérationnel, prêt à apporter par son expérience, son leadership et sa dimension « all-around », en attendant le retour du trio Maxey-Oubre-Embiid qui ne devrait plus trop tarder. C’est même un petit soulagement pour tout le reste du groupe, à commencer par VJ Edgecombe, qui a dû se sentir un peu seul contre tous cette nuit face au Thunder avec ses 35 points pour rien, dans un match dominé de A à Z par le Thunder.

« Ça reste Paul George. C’est un joueur d’élite, C’est l’un des joueurs les plus élégants de l’histoire. En plus, c’est un joueur complet, et son retour est significatif », a rappelé le Bahamien.

Prêt pour le sprint final

Les Sixers ont plutôt fait bonne figure en son absence avec 13 victoires sur leurs 25 dernières rencontres, et restent toujours en course pour atteindre leur objectif de finir dans le Top 6 de l’Est, à dix matchs de la fin de la saison régulière. Avec le retour de Paul George, le sprint final est bel et bien lancé.

« Les joueurs se sont bien débrouillés en tenant le coup », s’est d’ailleurs félicité Nick Nurse. « Ça montre aussi à quel point 25 matchs peuvent passer vite dans cette ligue. C’est dur de croire que c’est déjà terminé ».

Avant sa suspension, Paul George venait tout juste de sortir son meilleur match de la saison en compilant 32 points (11/21 au tir, dont un joli 9/15 à 3-points), 5 rebonds et 5 passes décisives face à Milwaukee. À voir s’il parviendra à repartir fort pour contribuer rapidement et aider Philadelphie à renouer avec la victoire.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 27 30:31 42.4 38.2 85.5 0.5 4.6 5.1 3.7 2.2 1.5 1.6 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.