Le travail de Paul George commence à payer

« C’est le PG qu’on connaît tous et qu’on aime. Il n’est pas un des meilleurs joueurs de la ligue par hasard. » Ces mots sont signés Quentin Grimes, après les 35 points de son coéquipier Paul George face aux Hawks. L’ailier a ainsi signé son premier match référence de la saison et sa meilleure prestation depuis un bon moment.

Une manière de faire oublier sa saison 2024/25 en enfer et de rappeler que, dans un passé pas si éloigné, il était un des meilleurs du monde à son poste.

« Avant la saison dernière, je sortais d’une de mes saisons les plus efficaces. J’étais All-Star », se souvient-il en parlant de son année 2023/24 aux Clippers, terminée avec 22.6 points de moyenne et la meilleure adresse de sa carrière (47% de réussite au shoot, 41% à 3-pts). « Je ne m’attendais pas à chuter aussi vite. En NBA, on est jugé sur ce qu’on fait et on a tendance à oublier ce que j’avais fait. »

« Physiquement, ce fut trop, je ne m’en sortais pas donc mentalement, ça m’a brisé »

S’il est injuste d’oublier aussi vite la carrière de Paul George, comment ne pas s’attarder sur son exercice 2024/25, raté du début à la fin alors que les ambitions étaient énormes en arrivant à Philadelphie, pour faire équipe avec Joel Embiid et après avoir signé un contrat de 212 millions de dollars ? Finalement, il ne va jouer que 41 matches, avec 16.2 points de moyenne…

« Mon Dieu. C’était dur, violent », confie-t-il. « Quand on joue pour Philadelphie, c’est brutal. J’avais de grandes attentes, moi, et pas seulement à cause de ce qu’on disait partout. Moi, en arrivant ici pour jouer avec ces gars, j’étais ambitieux. Physiquement, ce fut trop, je ne m’en sortais pas donc mentalement, ça m’a brisé. C’était dur à vivre car je savais ce dont j’étais capable, mais mon corps ne répondait pas. Ce fut une saison très compliquée. »

Sa saison dernière terminée dès le mois de mars, l’ancien d’Indiana et d’Oklahoma City s’est remis en bonne santé, et a travaillé physiquement, en prenant notamment sept kilos de muscle. Et ce match à 35 points est la confirmation que le chemin pris est le bon.

« J’ai seulement pris trois semaines de repos au total, donc j’ai eu beaucoup de temps pour bosser physiquement. C’était tous les jours. Même en vacances, je faisais de la musculation. Peu importe où j’étais, je m’entraînais », raconte l’ailier des Sixers. « Et ça commence à payer. Je me sens plus fort. Mon corps change et c’est la raison pour laquelle je fais un bon début de saison. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 10 26:12 44.2 43.3 86.1 0.4 4.6 5.0 3.3 1.5 1.4 1.7 0.4 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.