Paul George signe son premier match référence de la saison

La dernière fois qu’il avait inscrit 35 points ou plus, Paul George était encore aux Clippers. C’était le 7 avril 2024, contre Cleveland, avec 39 unités. Donc 18 mois plus tard, l’ailier de Philadelphie a de nouveau signé une prestation à cette hauteur.

Si bien que, quelques jours après les 39 points de Joel Embiid, les Sixers, toujours privés de Tyrese Maxey, ont vu leurs deux stars sortir des gros matches pour la première fois depuis longtemps.

Jusqu’à cette rencontre, « PG » tournait à 15.1 points de moyenne à 42% de réussite au shoot et là, il inscrit 35 points à 7/10 à 3-pts. « Je suis de plus en plus à l’aise dans notre système, dans notre attaque », indique l’ancien d’Indiana. « Désormais, je peux être moi-même. Je laisse le jeu venir à moi, je choisis mes moments et je suis agressif. »

« Je suis davantage moi-même que l’an dernier »

Même si ça n’a pas été suffisant pour l’emporter, Paul George a fait l’effort jusqu’au bout, en inscrivant 14 points dans le dernier quart-temps. Il a néanmoins raté sa dernière tentative à 3-pts à moins de 30 secondes de la fin, qui aurait donné l’avantage à Philadelphie.

Mais l’essentiel est ailleurs : il a retrouvé ses jambes et peut à nouveau faire des différences, dominer des défenseurs, contrairement à l’ombre de lui-même qu’il était lors de l’exercice 2024/25.

« La saison passée, il s’est passé beaucoup de choses. J’essayais de sauver les meubles. Cette année, je suis en bien meilleure santé », assure-t-il. « Je suis en capacité de faire les choses. Je peux jouer mon jeu, je peux être moi-même. Il y a encore quelques petites choses à faire pour valider mon retour car je ne suis pas totalement à 100%. Mais je suis davantage moi-même que l’an dernier. C’est l’aspect positif que je retiens. Et avec le temps, ça va continuer d’aller mieux. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 10 26:12 44.2 43.3 86.1 0.4 4.6 5.0 3.3 1.5 1.4 1.7 0.4 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.