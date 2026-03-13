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Keyonte George à l’arrêt au moins deux semaines

Publié le 13/03/2026 à 16:52 Twitter Facebook

Touché au niveau des ischio-jambiers, Keyonte George rejoint à son tour l’infirmerie du Jazz, déjà bien garnie.

Keyonte GeorgeSorti sur blessure mercredi, contre les Knicks, Keyonte George souffre finalement d’une élongation (de niveau 2) des ischio-jambiers de sa jambe droite et ESPN rapporte qu’il sera absent au moins deux semaines.

Un nouveau coup dur pour Utah (quoique…), car le meneur de 22 ans livre actuellement la meilleure saison de sa jeune carrière, avec 23.6 points, 6.1 passes, 3.7 rebonds et 1.1 interception de moyenne (à 46% au shoot, dont 37% à 3-points).

À un mois de la fin de la saison régulière, l’infirmerie du Jazz commence en tout cas à déborder avec, outre Keyonte George, les présences de Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler, Jusuf Nurkic et John Konchar. De quoi donner des minutes à un maximum de remplaçants habituels… en plus d’augmenter les chances de finir avec le pire bilan possible, en vue de la Draft.

Keyonte George Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 UTA 75 26:58 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0
2024-25 UTA 67 31:29 39.1 34.3 81.8 0.4 3.4 3.8 5.6 1.7 0.7 2.7 0.1 16.8
2025-26 UTA 54 33:04 45.6 37.1 89.2 0.4 3.3 3.7 6.1 2.2 1.1 3.1 0.3 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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