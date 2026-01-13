Pour Donovan Mitchell, Keyonte George est déjà un All-Star

Avec 32 points et 9 passes décisives dans la victoire du Jazz à Cleveland, Keyonte George a encore réalisé une belle performance. Avec Deni Avdija, il fait partie des favoris pour le trophée de Most Improved Player, et c’est ce style de prestation qui donne du poids à sa candidature.

Surtout, ce match n’était pas anodin pour lui car, en face, il y avait Donovan Mitchell. Et les comparaisons existent entre les deux joueurs. En tout cas, le leader des Cavs a fait un joli compliment à son homologue.

« Ils nous ont dominés et ça a commencé avec Keyonte George, qui mérite d’être All-Star », estime l’ancien leader d’Utah. « C’est un jeune que je connais personnellement et je me réjouis de voir sa progression par rapport à la saison passée. Je suis heureux pour lui. »

« Donovan Mitchell a fait tellement de choses pour le Jazz et j’en suis bien loin »

Comment le jeune joueur de 22 ans, qui vit sa première saison à très haut niveau après deux premières années intéressantes, voit-il cette analogie ?

« Quand on est comparé à un joueur comme lui, qui est All-Star tous les ans, ça donne un coup de boost au niveau de la confiance », confie l’arrière du Jazz. « Cela ne me met pas plus de pression car je connais mon âge, ma marge de progression, et je sais que la franchise croit en moi et qu’elle est derrière moi. Donovan Mitchell a fait tellement de choses pour le Jazz et j’en suis bien loin. »

Quand on compare les troisièmes saisons de Keyonte George et Donovan Mitchell, on remarque que c’est très proche : 23.6 points à 45% de réussite, 36% à 3-pts pour le premier ; 24 points avec les mêmes pourcentages pour le second, en 2019/20. Néanmoins, les chemins des deux joueurs à Salt Lake City sont pour l’instant bien distincts.

« Les circonstances sont très différentes. Ils avaient Bojan Bogdanovic, Mike Conley, Rudy Gobert, qui est un quadruple vainqueur du trophée de défenseur de l’année. On essaie d’arriver à ce niveau donc c’est totalement différent au quotidien », remarque Keyonte George. « Je suis en compétition avec moi-même et je n’essaie pas de me mettre dans les pas de Mitchell, car ils sont énormes. Eux faisaient les playoffs, je n’ai jamais joué un premier tour, et étaient à plus de 50% de victoires. Je dois seulement me battre et tenter de m’améliorer. »

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTA 75 26:58 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 2024-25 UTA 67 31:29 39.1 34.3 81.8 0.4 3.4 3.8 5.6 1.7 0.7 2.7 0.1 16.8 2025-26 UTA 37 34:23 45.2 36.8 90.1 0.5 3.7 4.2 6.9 2.5 1.0 3.5 0.3 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.