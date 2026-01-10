Deni Avdija a bien conscience d’avoir changé de statut

On n’arrête plus les Blazers qui signent cette nuit une 5e victoire de suite. C’est la meilleure série en cours, et à leur tête, il y a un Deni Avdija en mode All-Star. Meilleur joueur de la semaine passée à l’Ouest, l’Israélien fait partie des favoris pour le trophée de Most Improved Player, et depuis dix jours, les compliments pleuvent sur lui, qu’ils soient signés LeBron James, Steve Nash ou encore Kevin Durant, son adversaire direct depuis deux soirs.

“C’est très agréable. Comme je l’ai déjà dit, recevoir du respect, ça te nourrit aussi” réagit l’ailier de Portland. “C’est clairement un compliment pour le travail que tu fournis. Ce sont des gars qui ont vu la grandeur, qui ont vécu la grandeur, et quand ils parlent de toi et de ton avenir comme ça, c’est forcément très flatteur pour moi.”

L’autre marque de respect se distingue sur le terrain puisque les équipes se focalisent désormais sur lui. Cette nuit, les Rockets avaient carrément un plan anti-Avdija.

“J’ai eu le sentiment qu’ils ont tout essayé pour me provoquer, pour me sortir du match. Ils m’ont écarté du ballon, pressé tout terrain, vraiment tout fait pour que je sois hors du rythme. J’ai fait confiance à mes coéquipiers, j’ai fait les bonnes passes, et au final on repart avec une grosse victoire.”

L’art de provoquer des fautes

A ce stade de sa carrière, c’est bénéfique de se retrouver dans une telle position. “Parfois c’est difficile de rester patient” reconnaît-il. “Je n’avais pas vu ce type de défense si souvent. C’était clairement une défense de type playoffs, avec un défenseur littéralement en train de respirer dans ton cou. Mais je suis content d’avoir un peu surmonté ça. Je n’ai pas fait mon meilleur match offensivement, mais j’ai trouvé quelques petits espaces, j’ai fait les bonnes passes et j’ai fait confiance à mes coéquipiers. Certains matchs sont comme ça.”

Et puis l’autre signe qu’il a changé de statut, c’est que les adversaires se plaignent de lui, et notamment de sa capacité à provoquer des fautes, voire à piéger les arbitres.

“Franchement, ça m’a fait rire. Mais soyons clairs : je suis l’un des joueurs qui pénètrent le plus dans la ligue. Je suis très physique. Je ne cherche pas le contact pour obtenir des fautes. J’attaque le cercle, peu importe qui est devant moi” répond-il. “Je ne joue pas pour les fautes, mais je vais en provoquer, c’est inévitable. C’est mon jeu. Je suis agressif, j’initie le contact. Si c’est dur de m’arrêter, il faut l’assumer ou trouver une autre solution.”

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23:17 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24:12 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26:35 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30:06 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30:01 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 38 35:16 47.1 35.9 79.6 1.0 6.2 7.2 7.0 2.8 0.8 3.8 0.6 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.