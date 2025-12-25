Keyonte George, la saison de la rédemption

Que ce soit sur son dunk ligne de fond face à Sacramento en NBA Cup, son record en carrière à 39 points pour battre les Grizzlies à Memphis, son incroyable action à 4-points dans le finish cruel face à Orlando ou sur son tir de la gagne face à Chicago, les exploits de Keyonte George commencent à se multiplier ces dernières semaines… et devenir la norme en fait !

Une belle prouesse pour l’arrière de 22 ans qui pointe cette saison dans le Top 20 des scoreurs et le Top 10 des passeurs, alors qu’il galérait, et connaissait même une petite crise existentielle lors de sa deuxième saison, dans le marasme collectif du Jazz, bon dernier de la Ligue l’an passé avec un triste bilan de 17 victoires pour 65 défaites.

Une grosse remise en question

“Mon entretien de fin de saison a été plutôt brutal”, reconnaissait George dans le Deseret News. Il devait montrer plus de maturité dans son approche, son attitude et son jeu. Parmi les pires défenseurs de la Ligue, il s’est remis en question.

Et le résultat est probant : le jeune arrière est passé de 17 à 24 points, de 5 à 7 passes décisives, et de 39 à 44% à la réussite aux tirs. Pour ne rien gâcher, il a réalisé un énorme bond aux lancers, doublant quasiment son total de la saison passée (de 4,3 à 7,5), avec un brillant 91% dans l’exercice.

Plus encore, George a compris ce qu’était le rôle de meneur. Et accessoirement de leader, dans sa troisième année sous la houlette de Will Hardy.

“Mon rôle est de mettre la balle dans les mains de nos créateurs, que ce soit Lauri, Walker, ou Brice ou d’autres. Je dois donner la balle dans les bons espaces. Quand on la donne à Lauri et qu’il a de l’espace devant lui en transition, c’est un monstre. Je dois trouver nos shooteurs aussi parce que ce sont eux qui vont desserrer l’étreinte défensive, et c’est là que je pourrai aller au layup ou obtenir un tir ouvert.”

Une semaine de cohésion cet été

Cet été, George a pris le message à cœur, et aussi les devants pour organiser un petit voyage entre joueurs pendant une semaine, du côté de Dallas (d’où l’arrière est originaire – Lewisville, à 37 km de la ville texane pour être précis). Une initiative applaudie des deux mains par son coach, Will Hardy.

“Ma réponse a été : bien sûr ! En général, les meilleures équipes que j’ai côtoyées avaient toutes de très forts liens humains au sein du groupe. Et je pense que nos gars essayent vraiment de construire un collectif en passant beaucoup de temps ensemble.”

Au final, sept des dix-huit joueurs de l’effectif du Jazz (Taylor Hendricks, Brice Sensabaugh, Ace Bailey, Elijah Harkless, Walter Clayton Jr. John Tonje) se sont retrouvés pour une semaine d’activités diverses.

“Une des choses les plus compliquées en NBA est de construire la camaraderie”, ajoute George dans le Deseret News. “C’est facile à la fac, du simple fait qu’on est tout le temps les uns avec les autres et proches sur le campus. Mais en NBA, on chacun nos vies… Je n’avais jamais fait de trucs comme ça mes deux premières années dans la Ligue, mais c’était vraiment quelque chose d’important pour moi.”

Une véritable réussite pour un groupe jeune qui doit développer ses atomes crochus. “C’était un moment important pour nous et on doit continuer à avoir ce genre d’initiatives à l’avenir”, abonde Sensabaugh. “C’était très marquant pour tous les gars qui étaient là, et ça n’était que quatre ou cinq jours. ça crée un autre type de relation avec ses coéquipiers, c’était très important.”

Plus mature, (donc) plus efficace

Plus arrière scoreur que meneur organisateur, l’ancien de Baylor a mis du temps à se trouver. Mais cette année, il a trouvé son rythme de croisière. Après deux années de balbutiements, il maîtrise désormais mieux son sujet. Et le Jazz ne s’en porte pas plus mal, à 10 victoires pour 18 défaites au bord du “play in”.

Plus efficace que jamais aux tirs, il peut encore connaître quelques atermoiements, entre ses envies irrépressibles de scorer et le devoir du meneur de faire vivre le ballon, mais George a clairement progressé à la passe, figurant pour le coup dans le Top 10 de la Ligue (10e), avec 7 offrandes par match.

“Je vois quelqu’un qui est très à l’aise dans son environnement”, explique Coach Hardy dans Sports Illustrated. “Il est à l’aise avec tout le monde dans la franchise. On voit les interactions entre joueurs et entre les joueurs et le staff pendant les matchs, mais on ne voit pas comment ça se passe en coulisses, avec le staff médical, avec les assistants. Keyonte se comporte de telle manière qu’on peut voir combien il fait confiance à tous ces gens autour de lui.”

Seuls hics, ses 3 balles perdues par match et son adresse à 3-points qui ne décolle pas, à 35,3% seulement. C’est son record en carrière, et il y a du mieux dernièrement, mais ça ne suffit pas encore pour punir les défenses adverses. Une nouvelle étape à franchir dans son cocon de Salt Lake.

“Il est resté à Utah pour bosser son jeu pendant l’été. Il s’est vraiment posé et il s’est concentré sur le groupe. Ce n’est pas facile à faire de se dévouer ainsi, moi-même parfois, j’ai du mal à le faire”, concède – et conclut – Hardy, “mais il l’a fait car il a pleinement confiance dans le groupe. Il a gagné énormément de respect de ses coéquipiers grâce à son éthique de travail.”

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTA 75 26:58 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 2024-25 UTA 67 31:29 39.1 34.3 81.8 0.4 3.4 3.8 5.6 1.7 0.7 2.7 0.1 16.8 2025-26 UTA 29 34:12 44.8 36.2 90.7 0.5 3.6 4.1 6.8 2.6 0.9 3.4 0.3 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.