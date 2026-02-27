Lauri Markkanen à l’infirmerie pour deux semaines minimum

C’est confirmé : Lauri Markkanen est blessé et ESPN évoque un conflit de la hanche, c’est-à-dire un contact anormal entre le bassin et le col du fémur, accompagné d’une inflammation et d’une contusion osseuse. Ce qui lui vaudra de s’arrêter pendant au moins deux semaines avec Utah.

La bonne nouvelle en revanche, c’est que l’IRM passée pour sa torsion de la cheville droite n’a rien révélé de grave. Le Finlandais, sur les bases de la meilleure saison de sa carrière (26.7 points, 6.9 rebonds, 2.1 passes et 1 interception de moyenne), est donc sur la touche uniquement à cause de sa hanche.

La situation de Lauri Markkanen, blessé après une grosse chute à l’entraînement mercredi, était sans doute scrutée de près par la NBA. On le sait, Adam Silver souhaite limiter les mises au repos intempestives pour préserver une certaine équité sportive et empêcher le « tanking » en cette fin de saison.

En ce sens, le Jazz avait reçu une amende de 500 000 dollars (!) pour avoir laissé au repos des joueurs en bonne santé, en fin de match ou pendant toute la durée d’une rencontre. Forcément, certains pouvaient imaginer que la blessure du « Finnisher » était une manière déguisée de le tenir éloigné des parquets pendant plusieurs matches…

Des rumeurs faisaient même état de la volonté de la NBA d’envoyer un médecin indépendant sur place pour vérifier la réalité de la blessure de Lauri Markkanen. Mais la Grande Ligue s’est contentée de récupérer les examens.

Déjà privé de Jaren Jackson Jr. (genou), Jusuf Nurkic (nez), Walker Kessler (épaule) et Vince Williams Jr. (genou), Utah n’en finit donc plus d’être diminué, alors que la franchise de Salt Lake City se classe 13e à l’Ouest.

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 29:42 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32:21 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 29:50 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 25:49 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 30:47 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTA 66 34:26 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTA 55 33:05 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTA 47 31:24 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0 2025-26 UTA 42 34:21 47.7 35.5 89.6 2.0 4.9 6.9 2.1 1.8 1.0 1.5 0.5 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.