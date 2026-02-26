Lauri Markkanen se blesse à l’entraînement d’Utah…

Avec combien de joueurs valides le Jazz va-t-il finir la semaine ? Celle-ci a déjà coûté cher aux troupes de Will Hardy qui ont perdu coup sur coup Jusuf Nurkic (nez) et Vince Williams Jr (genou) pour la saison, rejoignant Walker Kessler (épaule) et Jaren Jackson Jr (genou) sur la liste des grands blessés de Salt Lake City…

Les malheurs d’Utah ne se sont pas arrêtés là puisque le Salt Lake Tribune rapporte que Lauri Markkanen est tombé à son tour, lors du dernier entraînement. La chute a dû être rude puisque l’intérieur finlandais doit passer une IRM à la cheville droite mais aussi à la hanche droite afin d’en savoir plus sur la durée de son indisponibilité.

Au regard de la situation sportive du Jazz cette saison, 13e de la conférence Ouest, le staff médical ne précipitera sans doute pas le retour de son leader… d’autant que Utah recevra New Orleans ce soir, actuel 14e de la conférence.

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 29:42 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32:21 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 29:50 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 25:49 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 30:47 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTA 66 34:26 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTA 55 33:05 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTA 47 31:24 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0 2025-26 UTA 42 34:21 47.7 35.5 89.6 2.0 4.9 6.9 2.1 1.8 1.0 1.5 0.5 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.