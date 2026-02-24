Envoyé au sol par Tari Eason, Vince Williams Jr. pourrait être gravement blessé

« Ce n’est pas du basket », fulmine Will Hardy, après l’action qui a vu Vince Williams Jr. s’écrouler. L’action est survenue à l’entame du second quart-temps de la rencontre entre les Rockets et le Jazz.

Sur une contre-attaque menée par Josh Okogie, Tari Eason, loin du ballon, a envoyé au sol le joueur du Jazz qui revenait en défense, avant de finir au dunk la contre-attaque. Sur le ralenti, on voit bien le genou gauche de Vince Williams Jr. se tordre. Celui-ci a dû quitter le parquet en étant porté par deux assistants.

L’intéressé doit passer des examens à Salt Lake City dans la journée, mais Will Hardy, qui s’en est pris aux arbitres pour l’absence de coup de sifflet sur l’action, le sait déjà : « Cela n’augure rien de bon. » Plusieurs sources interrogées par Deseret News craignent carrément une rupture des ligaments croisés !

Après le match, Tari Eason s’est rendu au vestiaire du Jazz pour prendre des nouvelles de Vince Williams Jr. « Je connais Vince depuis un petit moment, c’est vraiment un bon gars, un bosseur. C’était simplement par respect. J’ai beaucoup d’estime pour lui, et je sais qu’il est dans sa dernière année de contrat… Je n’avais aucune mauvaise intention », se dédouane l’ailier des Rockets.

Tari Eason est allé s’excuser

Auteur de 11 points et 10 rebonds dans ce match largement gagné par les Texans, il ajoute : « Mon intention est toujours de jouer dur, c’est tout. Je suis donc allé lui parler un peu pour voir comment il allait. Évidemment, ça ne change rien à la situation, mais je voulais m’excuser. Personne n’essaie de blesser qui que ce soit. »

Sa « victime » du soir disputait seulement son 6e match avec le Jazz. Le joueur de 25 ans, qui a joué ses trois premières saisons NBA à Memphis, faisait partie du « package » récupéré dans le cadre du transfert de Jaren Jackson Jr.

« Évidemment, on est dévasté pour Vince. Tout le monde va avoir son avis [sur l’action], mais on ne peut pas vraiment trop l’analyser. Sur ce genre d’actions, on court simplement vers l’autre bout du terrain… c’est juste un accident stupide, honnêtement », regrette Keyonte George, qui n’a pas disputé cette rencontre.

Cette grave blessure potentielle, avec ces longs mois de convalescence, pourrait avoir de sérieuses conséquences sur la carrière de ce joueur de rotation qui arrive en fin de contrat. Le Jazz dispose d’une « team option » sur son contrat pour l’an prochain, à hauteur de 2.5 millions de dollars.