Il y a trois ans, KJ Simpson assistait à la parade des Nuggets…

Après avoir transformé le »two-way contract« de Spencer Jones en contrat classique, les dirigeants de Denver ont jeté leur dévolu sur un certain KJ Simpson. Drafté au second tour par les Hornets en 2024, ce meneur de jeu ne pouvait rêver plus belle destination puisqu’il a été formé à l’université de Colorado.

Autre point commun avec les Nuggets : au lycée, il défiait un certain Peyton Watson. Surtout, il avait assisté au défilé du titre en 2023 lorsque les Nuggets avaient remporté les Finals face au Heat.

« C’était la chose la plus proche que j’avais connue d’une équipe championne, le fait de la voir ou d’être là pour en vivre l’expérience », raconte Simpson. « Les voir simplement passer. Le travail était accompli. Ça m’a énormément inspiré. Je me suis dit : un jour, je veux ressentir ça. »

Signé jeudi pour la fin de saison, Simpson a effectué ses débuts vendredi à Portland, et il a profité de la balade de santé de sa nouvelle équipe pour compiler 3 points et 4 passes en sept minutes. Mais ce qu’il souhaite, par dessus tout, c’est jouer à la Ball Arena, devant ses proches et ses amis.

« Je suis juste impatient de jouer devant ces fans », conclut Simpson. « C’est plus important qu’à l’université. C’est le Colorado en général. … J’y ai passé trois ans. C’est le premier endroit où j’ai vécu en dehors de chez moi. Pour moi, c’était comme chez moi. J’ai adoré mon passage là-bas. J’ai tout aimé : les gens. Et on allait souvent à Denver pour voir des matchs. … J’ai toujours ressenti ce lien avec le Colorado. C’est fou de voir à quel point la boucle est bouclée. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.