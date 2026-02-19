Spencer Jones transforme l’essai à Denver

Comme d’autres, Spencer Jones a profité du All-Star Break pour voir son contrat être transformé par ses dirigeants. Ainsi, ESPN explique qu’il n’est désormais plus en « two-way contract » à Denver, mais bien en contrat standard qui lui permettra de finir la saison dans le Colorado.

L’ailier de 24 ans sera ensuite « free agent » protégé à l’intersaison et, s’il continue sur sa lancée, on imagine que les Nuggets ne voudront pas le laisser partir. Car, depuis le début de cet exercice, l’ancien pensionnaire de Stanford s’est révélé sous les ordres de David Adelman, qui en a fait un titulaire (34 matches dans le cinq, sur 46) en raison des blessures de Christian Braun, Cameron Johnson et Aaron Gordon.

Dans sa deuxième année NBA, Spencer Jones aligne 6 points et 3.1 rebonds de moyenne, sur 24 minutes et à 41% à 3-points, en plus de proposer une vraie bonne défense sur les joueurs extérieurs adverses.

À noter que les dirigeants de Denver ont offert, dans la foulée, le « two-way contract » vacant à KJ Simpson. Un meneur de 23 ans, qui se trouvait chez les Hornets cette saison (6 points, 2.5 passes, 2.1 rebonds et 1.1 interception), avant que ces derniers ne décident de le couper en marge de la « trade deadline ».

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Spencer Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DEN 20 6:15 32.4 5.9 100.0 0.4 0.5 0.9 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 1.3 2025-26 DEN 46 23:37 50.5 41.4 62.2 1.1 2.0 3.1 0.8 2.8 0.9 0.6 0.4 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.