Nikola Jokic a évacué sa frustration sur les Blazers

Avec 157 points inscrits, les Nuggets se sont emparés du record de points sur un match cette saison. Et comme la défense a été efficace, ça donne une victoire de 54 points sur le parquet de Portland ! Au lendemain d’un revers sur le fil face aux Clippers, Nikola Jokic avait un message à faire passer, et ce sont les Blazers qui ont pris la leçon.

« Je ne me souviens pas d’un autre premier quart-temps comme celui-là de sa part », a reconnu Tiago Splitter, le coach de Portland. « C’était spectaculaire et il a vraiment été exceptionnel. C’est l’un des plus grands joueurs à avoir foulé un parquet de basket. »

Dans ce premier quart-temps, Nikola Jokic a planté 19 points pour permettre à Denver de prendre 16 points d’avance. Donovan Clingan a pourtant tenté, en début de match, de lui tenir tête, mais il a surtout réveillé la bête !

« Face à un joueur comme Jokic, l’un des meilleurs au monde… votre concentration doit être à 100% », rappelle Tiago Splitter. « On ne peut faire aucune erreur. Vous mettez la main au mauvais endroit, il va provoquer une faute. Si vous n’êtes pas prêts sur les rotations, on le prend à deux, on le blitz, mais il faut être prêts derrière sur la rotation. »

Ce poignet qui le tiraille

Si Nikola Jokic était aussi efficace, c’est aussi lié à un petit détail : il avait décidé de se passer de son bandage au poignet. « Quand je le strappe, je ne sens plus mon poignet, mais je ne sens plus le ballon non plus. Cela ne fonctionnait pas vraiment bien pour moi. Au final, c’est à peu près pareil » a-t-il expliqué sur ce choix d’enlever ce strap. Dans les faits, cela fait six ans que Nikola Jokic est gêné !

« Il ne l’admettra pas, mais ça le gêne vraiment », confie David Adelman. « Je pense que, parfois, il prend des tirs pour voir où il en est chaque soir avec ça. Mais comme vous le savez, ça s’améliore. Et quand il prend un coup, il doit gérer ça pendant une semaine ou deux, ou peu importe la durée. Je crois qu’on sait tous que quand il est à 100%, ses pourcentages au tir sont tout simplement incroyables. Donc s’il a du mal à finir près du cercle, à mettre ses lancers francs ou quoi que ce soit, ce n’est pas parce que Nikola est en difficulté. C’est parce qu’il y a quelque chose… »

Diminuer les pertes de balle

A l’arrivée, Nikola Jokic signe une grande performance avec 32 points, 9 rebonds, 7 passes et 4 interceptions en 29 minutes. Le tout à 10 sur 15 aux tirs, dont 3 sur 4 à 3-points. La preuve que son poignet ne l’a pas trop tracassé, il ne perd que deux ballons, alors qu’il en perdait, en moyenne, 7.3 depuis trois matches !

« Nikola est encore en train de trouver son rythme », estime David Adelman. « Les cinq qu’on utilise en ce moment ne sont pas des combinaisons qu’on imaginait voir jouer ensemble de façon prolongée. On essaie donc de déterminer ce qui fonctionne le mieux et comment espacer correctement le terrain. Je pense que les pertes de balle, peut-être pour l’équipe dans son ensemble, ont augmenté ces derniers temps. Et ça a donné des paniers faciles à l’adversaire en transition. Quand votre défense a été irrégulière toute la saison, ça ne vous aide évidemment pas. »