Kenny Atkinson passe à la caisse après sa grosse colère

Publié le 1/02/2026 à 10:19

NBA – Le coach des Cavs écope d’une amende de 50 000 dollars après s’être emporté sur le parquet des Suns.

Kenny AtkinsonAu tour de Kenny Atkinson de passer à la caisse. L’entraîneur des Cavs a reçu une amende de 50 000 dollars de la part de la NBA pour s’en être « pris agressivement à un arbitre, l’avoir invectivé et avoir établi un contact physique involontaire » avec lui lors du déplacement de Cleveland à Phoenix vendredi.

L’incident s’est produit après que Kenny Atkinson a écopé de sa deuxième faute technique, entraînant son expulsion après une minute de jeu dans le quatrième quart-temps, lors de la défaite de sa formation face à des Suns pourtant privés de Devin Booker (126-113).

Le technicien a vu rouge après une absence de coup de sifflet contre Collin Gillespie qui défendait de manière agressive sur Sam Merrill. « Il avait les deux mains sur lui ! Il l’a stoppé avec les mains, alors qu’au basket, vous êtes censé glisser sur vos appuis pour vous mettre devant », avait ironisé le coach.

Ce dernier regrettait que son équipe n’ait obtenu qu’un seul lancer-franc… après trois quart-temps (8/11 en tout) face à une équipe « qui se classe au 26e rang de la ligue au nombre de fautes commises ». « Et je crois que le deuxième lancer-franc a été obtenu après un ‘flop’. Je ne suis pas satisfait, j’ai trouvé que le match nous a échappé », disait-il encore en visant clairement le corps arbitral.

Par Samuel Hauraix
