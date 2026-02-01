Stats & Highlights | Les Wolves enchaînent face aux Grizzlies

L’équipe la plus en forme à l’Ouest est basée dans le Minnesota. Cette nuit, les Wolves (31v-19d) ont signé une grosse performance offensive (131-114) pour s’offrir les Grizzlies (18v-29d). Anthony Edwards a été le plus productif (33 points dont près de la moitié sur la ligne des lancers).

L’arrière a été bien accompagné par trois joueurs à 20 points ou plus (Julius Randle, Jaden McDaniels et Naz Reid). Rudy Gobert, lui, a manqué de peu le double-double (9 points et 16 rebonds). Privés de nombreux cadres dont Ja Morant, les Grizzlies enregistraient les débuts de leur recrue Ty Jerome auteur de 20 points et 6 passes en 19 minutes. Insuffisant pour éviter une sixième défaite de rang.

À l’Est, les Hornets, vainqueurs des Spurs, peuvent continuer à rêver de « play-in » d’autant que les Hawks (24v-27d), 10e et juste devant eux, ont perdu hier (129-124) face aux modestes Pacers (13v-36d), malgré le triple-double de Jalen Johnson (33 points, 12 rebonds et 10 passes).

Le Heat et les Bulls ne se quittent plus !

En face, Rick Carlisle s’est appuyé sur trois joueurs à 20 points ou plus, avec Andrew Nembhard (26), Pascal Siakam (25) et Aaron Nesmith (23). De retour de blessure, Zaccharie Risacher, lui, a été discret (7 points en 22 minutes).

Encore un peu plus haut au classement à l’Est, le nouvel affrontement entre Bulls (24v-25d) et Heat (26v-24d) a cette fois tourné en faveur des premiers, vainqueurs en Floride (118-125). Ayo Dosunmu y a signé son record de saison avec 29 points, en étant soutenu par Matas Buzelis et Isaac Okoro, également à 20 points ou plus, tandis que Josh Giddey, Nikola Vucevic, Coby White ou encore Tre Jones étaient absents.

En face, Bam Adebayo a inscrit 15 de ses 21 points dans le quatrième quart-temps, mais cela n’a pas suffi. Le Heat reçoit à nouveau les Bulls la nuit prochaine, pour un… 3e duel de suite pour ces deux formations. Du jamais vu depuis 1972 !

Miami – Chicago : 118-125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA 118 CHI 125 CHA 111 SAS 106 IND 129 ATL 124 PHI 124 NOR 114 MEM 114 MIN 131 HOU 111 DAL 107

Indiana – Atlanta : 129-124

Memphis – Minnesota : 114-131

