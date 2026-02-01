Matchs
Stats & Highlights | Les Wolves enchaînent face aux Grizzlies

NBA – La paire Anthony Edwards – Julius Randle a cumulé 60 points dans une large victoire des Wolves face aux Grizzlies. Avec quatre succès de rang, c’est l’équipe la plus en forme à l’Ouest.

Anthony EdwardsL’équipe la plus en forme à l’Ouest est basée dans le Minnesota. Cette nuit, les Wolves (31v-19d) ont signé une grosse performance offensive (131-114) pour s’offrir les Grizzlies (18v-29d). Anthony Edwards a été le plus productif (33 points dont près de la moitié sur la ligne des lancers).

L’arrière a été bien accompagné par trois joueurs à 20 points ou plus (Julius Randle, Jaden McDaniels et Naz Reid). Rudy Gobert, lui, a manqué de peu le double-double (9 points et 16 rebonds). Privés de nombreux cadres dont Ja Morant, les Grizzlies enregistraient les débuts de leur recrue Ty Jerome auteur de 20 points et 6 passes en 19 minutes. Insuffisant pour éviter une sixième défaite de rang.

À l’Est, les Hornets, vainqueurs des Spurs, peuvent continuer à rêver de « play-in » d’autant que les Hawks (24v-27d), 10e et juste devant eux, ont perdu hier (129-124) face aux modestes Pacers (13v-36d), malgré le triple-double de Jalen Johnson (33 points, 12 rebonds et 10 passes).

Le Heat et les Bulls ne se quittent plus !

En face, Rick Carlisle s’est appuyé sur trois joueurs à 20 points ou plus, avec Andrew Nembhard (26), Pascal Siakam (25) et Aaron Nesmith (23). De retour de blessure, Zaccharie Risacher, lui, a été discret (7 points en 22 minutes).

Encore un peu plus haut au classement à l’Est, le nouvel affrontement entre Bulls (24v-25d) et Heat (26v-24d) a cette fois tourné en faveur des premiers, vainqueurs en Floride (118-125). Ayo Dosunmu y a signé son record de saison avec 29 points, en étant soutenu par Matas Buzelis et Isaac Okoro, également à 20 points ou plus, tandis que Josh Giddey, Nikola Vucevic, Coby White ou encore Tre Jones étaient absents.

En face, Bam Adebayo a inscrit 15 de ses 21 points dans le quatrième quart-temps, mais cela n’a pas suffi. Le Heat reçoit à nouveau les Bulls la nuit prochaine, pour un… 3e duel de suite pour ces deux formations. Du jamais vu depuis 1972 !

Miami – Chicago : 118-125

Miami Heat / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Pelle Larsson 33 7/11 2/5 6/7 1 6 7 4 2 5 2 0 -3 22 31
Bam Adebayo 36 7/18 1/8 6/9 3 8 11 1 1 1 3 0 -8 21 17
Andrew Wiggins 33 6/16 3/9 2/3 1 1 2 1 0 3 4 1 -12 17 9
Myron Gardner 23 4/5 1/2 3/5 2 9 11 0 3 2 1 0 -4 12 21
Kasparas Jakučionis 27 2/7 2/6 0/0 0 3 3 5 4 1 3 0 2 6 7
Jaime Jaquez Jr. 32 8/16 1/4 3/4 1 5 6 7 4 2 4 1 -5 20 23
Simone Fontecchio 18 3/10 2/8 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -2 8 3
Dru Smith 20 2/4 1/3 3/3 2 1 3 6 3 2 0 1 3 8 18
Kel'el Ware 3 1/2 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -2 2 3
Nikola Jovic 15 1/6 0/2 0/0 0 2 2 1 1 1 2 1 -4 2 0
Total 41/95 13/48 23/31 10 38 48 26 19 17 19 4 118
Chicago Bulls / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ayo Dosunmu 37 11/16 5/6 2/3 0 8 8 9 2 2 5 0 10 29 37
Matas Buzelis 33 7/15 3/7 4/4 0 8 8 4 1 0 8 1 8 21 18
Isaac Okoro 34 7/12 2/2 4/6 0 1 1 3 3 1 1 0 10 20 17
Patrick Williams 34 5/12 3/6 2/2 0 4 4 2 4 0 2 1 -6 15 13
Kevin Huerter 22 4/9 1/5 0/1 1 6 7 5 4 1 3 1 8 9 14
Jevon Carter 20 4/10 3/8 0/0 0 5 5 1 3 1 1 2 2 11 13
Dalen Terry 29 4/8 1/3 0/1 0 3 3 7 1 0 2 0 2 9 12
Yuki Kawamura 11 2/4 2/3 0/0 0 3 3 2 1 2 0 0 -4 6 11
Julian Phillips 12 1/1 0/0 1/1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 3 4
Lachlan Olbrich 8 1/1 0/0 0/0 0 3 3 1 2 0 0 0 4 2 6
Total 46/88 20/40 13/18 1 42 43 34 21 8 23 5 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Atlanta : 129-124

Indiana Pacers / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Andrew Nembhard 32 9/19 5/9 3/5 1 5 6 10 6 1 3 0 -1 26 28
Pascal Siakam 33 11/15 1/1 2/3 1 5 6 1 2 2 4 1 6 25 26
Aaron Nesmith 33 8/10 3/4 4/4 0 1 1 1 4 0 2 0 -1 23 21
Jarace Walker 26 5/12 1/3 0/0 2 8 10 4 0 0 1 0 -9 11 17
Johnny Furphy 13 0/3 0/2 0/0 0 2 2 1 2 0 3 0 -9 0 -3
Jay Huff 31 6/11 3/8 1/1 0 6 6 0 2 0 2 2 10 16 17
Bennedict Mathurin 32 3/6 0/1 8/8 1 4 5 4 0 0 4 0 16 14 16
Ben Sheppard 18 3/6 2/4 0/0 3 4 7 3 1 1 2 0 4 8 14
T.J. McConnell 16 3/7 0/0 0/0 1 2 3 4 1 2 1 0 6 6 10
Isaiah Jackson 6 0/0 0/0 0/0 2 3 5 1 3 0 1 1 3 0 6
Total 48/89 15/32 18/21 11 40 51 29 21 6 23 4 129
Atlanta Hawks / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Johnson 37 12/29 3/6 6/8 4 8 12 10 1 3 4 0 -5 33 35
Nickeil Alexander-Walker 35 7/17 3/7 4/6 1 2 3 5 3 1 0 1 -1 21 19
Mouhamed Gueye 32 4/9 0/2 7/9 1 3 4 0 3 3 0 1 4 15 16
Dyson Daniels 29 4/7 0/0 0/0 3 4 7 7 4 2 2 0 5 8 19
Zaccharie Risacher 22 3/5 1/2 0/0 0 3 3 0 2 1 2 0 9 7 7
CJ McCollum 29 8/15 1/5 1/2 0 4 4 2 2 1 2 0 -11 18 15
Corey Kispert 22 4/6 2/4 1/1 0 2 2 1 1 0 0 0 -6 11 12
Luke Kennard 18 4/6 1/2 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 11 9
Christian Koloko 16 0/4 0/0 0/0 2 3 5 0 2 0 0 0 -9 0 1
Total 46/98 11/28 21/28 11 29 40 25 18 11 10 2 124

Memphis – Minnesota : 114-131

Memphis Grizzlies / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ty Jerome 19 6/12 2/7 6/7 0 1 1 6 3 1 2 0 -8 20 19
Jaylen Wells 27 5/13 2/5 3/6 2 4 6 1 3 0 1 0 -5 15 10
Vince Williams Jr. 23 3/6 1/3 1/2 2 2 4 0 0 0 1 0 -12 8 7
Cedric Coward 27 3/9 0/4 2/2 1 5 6 3 2 1 3 2 -13 8 11
Jock Landale 26 3/7 1/3 0/0 4 4 8 2 0 2 3 0 -14 7 12
GG Jackson 28 8/11 1/3 2/2 0 4 4 5 3 0 2 1 -6 19 24
Olivier-Maxence Prosper 22 6/9 1/4 0/0 2 3 5 0 2 1 1 1 -3 13 16
Kentavious Caldwell-Pope 21 5/10 0/3 2/3 0 2 2 1 1 0 0 0 -12 12 9
Javon Small 22 3/9 1/3 0/2 2 2 4 6 0 1 0 0 -7 7 10
Cam Spencer 25 2/4 1/2 0/0 0 3 3 5 2 2 1 0 -5 5 12
Total 44/90 10/37 16/24 13 30 43 29 16 8 14 4 114
Minnesota Timberwolves / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 39 9/21 1/6 14/16 0 2 2 3 2 1 1 1 18 33 25
Julius Randle 35 11/17 4/5 1/1 1 6 7 7 4 1 4 0 11 27 32
Jaden McDaniels 34 8/14 3/5 1/1 1 3 4 2 4 0 3 0 -1 20 17
Donte DiVincenzo 18 4/7 3/5 0/0 1 0 1 5 5 1 2 0 7 11 13
Rudy Gobert 31 4/8 0/1 1/4 5 11 16 0 0 2 0 2 4 9 22
Naz Reid 31 7/14 6/10 0/0 1 8 9 5 1 3 1 0 15 20 29
Jaylen Clark 16 2/3 0/1 1/1 1 1 2 0 2 1 1 0 18 5 6
Nah'Shon Hyland 13 1/3 1/3 1/1 1 0 1 4 3 1 1 0 -11 4 7
Joan Beringer 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2
Mike Conley 18 0/1 0/1 0/0 0 3 3 2 0 2 1 2 18 0 7
Total 47/89 18/37 19/24 11 34 45 28 21 12 14 5 131

