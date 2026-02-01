A l’arraché, les Rockets repoussent les Mavericks

Les Rockets ont dû s’employer jusqu’au bout pour venir à bout des Mavericks, s’imposant 111-107 dans un match longtemps indécis et souvent laborieux offensivement.

Dès l’entre-deux, le ton est donné : le rythme est haché, les tirs ne rentrent pas, et les deux équipes empilent les briques. Après six minutes de jeu, Dallas est déjà contraint de prendre un temps-mort alors que le score plafonne à 13-8, symbole d’un début de match brouillon des deux côtés.

Malgré ce contexte poussif, Dallas reste au contact grâce à l’activité de Cooper Flagg, très agressif vers le cercle, et à quelques séquences d’isolations. Côté Houston, Kevin Durant apporte du calme avec des tirs propres, mais Alperen Sengun traverse un premier quart-temps catastrophique, manquant ses six tentatives. Les Rockets parviennent néanmoins à terminer la période légèrement devant, surtout grâce à leur défense, pour mener 31-28 après douze minutes.

Le deuxième quart-temps ne marque pas tout de suite de rupture. Houston joue avec le feu, semble parfois prendre Dallas à la légère, et les Mavericks répondent coup pour coup pendant plusieurs minutes. Sengun finit enfin par débloquer son compteur à un peu plus de cinq minutes de la mi-temps, ce qui force Jason Kidd à stopper le jeu. À partir de là, Houston trouve un meilleur équilibre : quelques stops défensifs consécutifs, un jeu plus direct, et une meilleure circulation du ballon. La fin de mi-temps est clairement à l’avantage des Rockets, avec un alley-oop de Jabari Smith Jr. suivi d’un tir à 3-points de Durant juste avant la sirène. Houston regagne les vestiaires avec une avance plus confortable, 59-51, sans pour autant avoir vraiment rassuré.

La justesse de Houston

Au retour des vestiaires, Houston hausse enfin le ton, notamment dans l’impact physique. Après avoir souffert au rebond en première mi-temps, les Rockets dominent nettement ce secteur et enchaînent les secondes chances. L’écart grimpe rapidement, atteignant par deux fois les 13 points. Un contre collectif mène même à un tir à 3-points en transition, symbole d’un passage fort des Rockets. Mais Dallas refuse de sombrer. Les Mavericks continuent d’attaquer, trouvent quelques tirs extérieurs, et profitent d’un léger relâchement des Rockets pour recoller progressivement. Un panier à 3-points de Josh Okogie redonne un instant de l’air à Houston, mais Dallas termine le quart-temps par un run qui ramène le score à 87-82 à l’entame du dernier quart.

Le quatrième quart-temps suit le même scénario : Houston contrôle sans jamais tuer le match, Dallas s’accroche sans jamais passer devant. Les Rockets repassent au-dessus des 10 points d’avance et semblent proches de se mettre à l’abri, mais deux tirs à 3-points consécutifs de Klay Thompson relancent complètement les Mavericks. Cooper Flagg, omniprésent, continue d’attaquer le cercle et de marquer dans les moments clés. À un peu plus de trois minutes de la fin, Houston mène encore 103-97, mais la tension monte d’un cran.

Dans les deux dernières minutes, le match bascule dans un vrai bras de fer. Daniel Gafford convertit deux lancers-francs puis enchaîne avec un dunk. À 50 secondes du terme, Naji Marshall égalise à 107-107, faisant planer le doute sur le Toyota Center. Houston répond immédiatement : Sengun marque au poste sur la possession suivante pour redonner deux points d’avance aux siens. Sur l’attaque suivante, Flagg force un tir près du cercle, le manque, et Dallas commet l’erreur fatale de ne pas faire faute. Les Rockets récupèrent le ballon et Tari Eason conclut en contre-attaque par un dunk qui scelle pratiquement le sort du match. La dernière tentative à 3-points de Flagg ne trouve pas la cible, et Houston peut enfin souffler avec une victoire 111-107.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Amen Thompson omniprésent. L’ailier des Rockets était partout, cumulant points, passes, rebonds et activité défensive sans perdre le moindre ballon. Avec 21 points, 9 passes et 8 rebonds, il est tout proche du triple-double.

Cooper Flagg enchaîne. Au lendemain de ses 49 points face aux Hornets, le rookie de Dallas a encore été royal avec 34 points, 12 rebonds et 5 passes. Il s’offre le luxe de dominer Kevin Durant dans son style toujours aussi cool et détaché.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.