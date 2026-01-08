Les Mavericks obtiennent deux enveloppes pour remplacer leurs grands blessés

La semaine dernière, les Mavericks demandaient deux enveloppes financières, ou « Disabled Player Exceptions », pour compenser la perte de Dereck Lively II et Dante Exum, absents jusqu’à la fin de la saison en cours.

Le premier, encore opéré du pied droit, ne joue plus depuis novembre, quand le second, doublement opéré du genou, n’a pas joué le moindre match en 2025/26.

Finalement, d’après Jake Fischer, la NBA a accepté la demande des dirigeants texans, qui possèdent maintenant deux enveloppes de 1.1 million et 2.6 millions de dollars entre les mains (correspondant à 50% du salaire des joueurs blessés). Elles pourront être utilisées pour signer des joueurs ou pour être intégrées à un échange.

Et ce n’est pas négligeable, quand on sait que Dallas risque d’animer le marché des transferts, le nom d’Anthony Davis revenant à Golden State, Milwaukee, Atlanta, Toronto ou encore Detroit depuis près d’un mois.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : quand une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de lui accorder une enveloppe financière pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé et de proposer un contrat à son remplaçant, pour un montant égal à 50% du salaire du blessé. Avec l’enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par l’exception ne peut excéder un an et on ne peut acquérir qu’un joueur avec cette enveloppe.