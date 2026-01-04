Touché au genou, Jalen Suggs absent jusqu’à nouvel ordre

Jalen Suggs a vécu une sale soirée vendredi sur le parquet des Bulls. Postérisé en beauté par Matas Buzelis, le meneur floridien a en plus été privé de quatrième quart-temps, la faute à une nouvelle blessure au genou venue sanctionner un excès d’engagement. Cette fois, c’est à nouveau son genou droit qui lui cause souci, le staff du Magic ayant diagnostiqué une contusion du ligament collatéral médial du genou.

« C’est au delà de frustrant », avait regretté son coach Jamahl Mosley après le match, dans l’attente du verdict, qui est finalement tombé hier. Il s’était battu comme un chien pour revenir avec nous (…). « Le fait qu’il continue à se battre en étant sur le terrain avec les gars, c’est ce qu’on va encore avoir besoin de lui ».

Un chien fou à canaliser

Jalen Suggs a forgé sa réputation par ses qualités de « guerrier et de joueur qui donne tout sur un terrain, et son profil fait un bien fou au Magic lorsqu’il peut évoluer à 100%. Mais ses blessures à répétition commencent à être problématiques, car son corps paie chaque coup au prix fort. L’année 2026 débute donc sur les mêmes bases, alors qu’il était revenu d’une blessure à la hanche depuis seulement deux matchs !

C’est là l’autre paradoxe de Jalen Suggs. Son tempérament contribue à aggraver ses blessures puisqu’il ne sait pas dire « Stop » jusqu’à ce que son corps ne lui impose de s’arrêter. C’est exactement ce qui s’était passé à New York lorsqu’il s’était blessé à la hanche. Au final, son absence a duré sept matchs, un bilan qui aurait peut-être été moins lourd s’il avait su s’arrêter à temps.

Le même scénario s’est reproduit à Chicago, puisqu’il est revenu sur le terrain en étant diminué. Pour l’heure, la franchise floridienne n’a en tout cas indiqué aucune date pour son retour, ce qui n’augure rien de bon.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27:14 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 23:31 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27:00 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 28:38 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 2025-26 ORL 23 25:23 47.1 33.1 85.7 0.7 2.9 3.7 4.7 3.0 1.9 2.7 0.5 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.