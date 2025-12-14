Jalen Suggs, une entame immense avant une sortie prématurée

Il avait hérité d’un tir parfaitement ouvert, grâce à une fixation de Paolo Banchero, dans le corner. Mais Jalen Suggs n’a pas été en mesure de convertir. Puis, au moment de revenir en défense, il a posé une main sur sa hanche, visiblement gêné.

Quelques secondes plus tôt, au milieu du troisième quart-temps de ce match entre Orlando et New York, le joueur du Magic était parti en pénétration devant Karl-Anthony Towns et était retombé violemment sur les fesses. Encore plus tôt, à la fin de la première période, il était mal retombé au sol après une pénétration terminée en « 2+1 ».

Touché à la hanche donc, il a dû quitter prématurément ses partenaires de jeu à sept minutes de la fin d’une rencontre finalement remportée par les New-Yorkais. « Je ne sais même pas. On va comprendre ce que c’est », rétorque-t-il à la presse sur ce qui lui est arrivé.

« Il a pris beaucoup de coups. Pour l’instant, c’est une hanche douloureuse », décrit de son côté Jamahl Mosley, dont le joueur a dû utiliser un fauteuil roulant pour rejoindre le bus de l’équipe pour s’éviter une longue marche après le match.

« On va examiner ça à notre retour, mais au final, c’est un guerrier d’avoir été sur le terrain et d’avoir fait face à ce qu’il traverse », ajoute le coach, dont le guerrier en question était bien parti pour signer son meilleur match en carrière.

Auteur du premier tir converti de la soirée, le meneur de jeu s’est si bien lancé, notamment dans son jeu en périphérie, qu’il en était déjà à 10 points après sept minutes de jeu. En trouvant un peu d’adresse à 3-points, il a fait grimper son quota à 25 points à la pause !

Tout près de son record en carrière

La suite sera moins heureuse donc, puisqu’il se contentera de convertir un unique lancer-franc. En 29 minutes, Jalen Suggs a ainsi produit 26 points (10/16 aux tirs dont 2/8 de loin) et 7 passes décisives. Mais il n’a clairement pas pu aller au bout de son effort.

« C’est la partie la plus dure. J’ai vraiment essayé [de jouer]. Il n’y avait nulle part ailleurs où j’aurais préféré être que sur le terrain à me battre avec mes gars, surtout dans un match serré », regrette le 5e choix de la Draft 2021 dont le record en carrière est à 32 points.

Malheureusement pour lui, le facteur blessure est familier depuis ses premiers pas dans la Grande Ligue. Avant la rencontre face aux Knicks, il avait d’ailleurs manqué quelques matchs pour reposer un genou douloureux.

« Il se bat contre des douleurs depuis quelques matchs. Il donne tout pour l’équipe et joue un peu malgré la douleur, donc on espère que ce n’est pas trop grave, quelle que soit la blessure. On ne veut pas le perdre. Il nous a livré une superbe première mi-temps. Malheureusement, il n’a pas pu jouer en seconde mi-temps », regrette aussi Paolo Banchero.

Une absence prolongée de son coéquipier, qui tournait à 21 points de moyenne sur ses quatre sorties précédentes, serait un nouveau coup dur pour l’équipe du Magic, qui vient déjà de perdre Franz Wagner.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27:14 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 23:31 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27:00 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 28:38 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 2025-26 ORL 20 25:27 46.0 33.3 88.1 0.8 3.0 3.8 4.7 3.1 2.0 2.8 0.6 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.