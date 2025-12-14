Jalen Brunson (40 points) envoie les Knicks en finale de la NBA Cup !

Les Knicks restent à Las Vegas ! La première demi-finale de la NBA Cup a été le théâtre d’une belle bataille, dont les Knicks ont fini par sortir vainqueurs. Avec ses 40 points et 8 passes décisives, Jalen Brunson s’est montré à la hauteur du rendez-vous et a pu compter sur les précieux relais apportés par Karl-Anthony Towns et OG Anunoby pour forcer la décision en fin de match, là où le Magic de Paolo Banchero (25 points) a dû composer sans Jalen Suggs, diminué par une blessure à la hanche après le repos.

Le Magic a frappé en premier, prenant brièvement l’avantage sur un 8-2 alimenté par les 3-points de Jonathan Isaac et Jett Howard (32-26), mais NYC a très vite rectifié le tir, répondant en deuxième quart-temps par un cinglant 12-2 pour reprendre les devants (45-38). Un écart qu’ils ont su préserver jusqu’à la pause, s’appuyant sur un Jalen Brunson déjà chaud, notamment pour répondre à Jalen Suggs, lui aussi très agressif en attaque (71-64).

OG Anunoby, Karl-Anthony-Towns et Mitchell Robinson ont apporté leur écot, non sans négliger le spectacle à l’image de l’énorme dunk de KAT ou du alley-oop conclu par Mitchell Robinson. Malgré tout, Orlando tenait toujours bon, au point même de repasser devant après avoir aligné un 13-2 en moins de trois minutes (85-89).

C’est à ce moment que Jalen Brunson a pris les choses en main. Après avoir trouvé OG Anunoby à 3-points puis servi Mitchell Robinson dans les airs, le meneur new-yorkais a pris ses responsabilités en scorant à trois reprises, terminant sa démonstration par un 3-points après avoir mystifié un Anthony Black sur les fesses. Ce 10-0, passé entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps, Orlando ne s’en est jamais remis (102-92).

Malgré les 3-points de Tyus Jones et Jase Richardson par deux fois, New York a gardé le cap jusqu’au bout, avec un KAT en grande forme pour régaler une dernier fois le public de Vegas, avec un “catch-and-shoot” à 3 points et un 2+1 après avoir enfoncé Wendell Carter Jr (119-110). Le dernier tir à mi-distance de Jalen Brunson a alors relégué les Floridiens a bonne distance, permettant aux Knicks de s’imposer sans trembler, 132 à 120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson, première ! 30 points il y a une semaine, déjà face à Orlando, 35 en demi-finale face à Toronto mardi, et 40 cette nuit pour Jalen Brunson, qui s’est comporté en leader sur cette demi-finale et sera forcément attendu comme le danger numéro 1 en finale. On retiendra notamment sa fin de troisième quart-temps où il a fait basculer le match presqu’à lui seul, par ses passes et ses paniers. A noter que c’est son premier match de la saison à 40 points. En attendant mieux mardi pour la finale ?

– Jalen Suggs sur le flanc. Le guerrier Jalen Suggs victime de son excès d’engagement, épisode 254. Auteur de 25 points en première mi-temps (et un seul ensuite), l’arrière floridien a été contraint de lever le pied après la pause, la faute à une vilaine chute qui l’a visiblement touché au niveau de la hanche. De retour dans le quatrième quart-temps, il s’est rapidement rendu à l’évidence et a été contraint de sortir très rapidement et de filer aux vestiaires, ne pouvant tenir sa place sur le terrain. Reste à espérer que ce ne soit pas trop grave pour le Magic qui a déjà perdu Franz Wagner le week-end dernier, également face aux Knicks.

– Avantage Knicks. C’est l’un des atouts d’être ce qu’on appelle un “gros marché”, les Knicks ont des fans partout dans le monde mais aussi aux Etats-Unis. Et comme c’est parfois le cas dans certaines salles NBA, les fans des Knicks étaient de la partie cette nuit à Las Vegas pour encourager leur équipe. Un détail qui a peut-être eu son importance, notamment au cours d’une fin de match serrée. Qu’en sera-t-il mardi en finale face à une équipe de l’Ouest ?

– Le Magic ne repart pas bredouille. Au même titre que les équipes qui ont arrêté leur course en quarts de finale ont bénéficié d’un chèque de 53 093 dollars par joueur, le Magic a lui aussi été récompensé par son parcours. Chaque joueur ayant perdu en demi-finale va en effet repartir de Las Vegas avec 106 187 dollars en plus sur son compte. De quoi atténuer la défaite au portes de la finale. Pour rappel, les finalistes toucheront 212 373 dollars par tête, et les vainqueurs 530 933 dollars.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.