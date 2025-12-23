C’est Noël qui approche et c’est peut-être encore l’occasion pour certains de faire ou de se faire plaisir au rayon Chaussures. C’est l’occasion aussi de faire le bilan des principales sorties de l’année 2025 et des modèles qui seront sortis du lot.

Il y aurait eu de quoi faire un calendrier de l’Avent customisé tant les équipementiers ont encore sorti du très lourd depuis janvier dernier. S’il fallait retenir dix chaussures « signature », voici le choix de Basket USA pour 2025, une année marquée par la récente arrivée en trombe d’Anta Sports sur le marché européen, et l’ascension irrésistible de la SHAI 001 de Shai Gilgeous-Alexander, champion NBA et MVP des dernières Finals.

Le coup parfait pour la Converse SHAI 001

Sans doute la première d’une longue série et assurément le coup de cœur de cette année 2025. Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.

La SHAI 001 se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence. Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.

C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire sur le terrain jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire.

Prix : 130 euros sur Converse.com

La Nike LeBron 23 remonte le temps

La 23e chaussure signature de LeBron James livre l’un de ses meilleurs modèles depuis la LeBron 20. Nike s’est montré inspiré pour honorer la 23e saison du King, avec cette LeBron 23 au design réussi, orné de sa coupe formant une couronne sur l’empeigne, mais aussi via ses différents coloris qui retracent ses principaux moments de gloire.

De ses débuts au lycée de St. Vincent- St. Mary à son doublé avec le Heat en passant par son titre de 2020 dans la « bulle » d’Orlando avec les Lakers, jusqu’à ses plus de 40 000 points inscrits en carrière, chaque coloris revient sur un moment fort particulier. Près de dix coloris sont d’ores et déjà disponibles sur Basket4Ballers et viennent rappeler l’ampleur de sa carrière.

Prix : 200 euros sur Basket4Ballers (coloris « Chosen One » en promo à 160 euros)

La Anta Kai 2 à l’assaut de l’Europe

L’année 2025 aura également été marquée par les blessures de joueurs « signature » comme Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, qui n’ont pu honorer les sorties respectives de la Jordan Tatum 4 et de la Puma Hali 1. Kyrie Irving a malheureusement connu le même sort mais peut compter sur Anta pour promouvoir la Kai 2 au maximum de ses capacités.

La marque chinoise vient de débarquer en Europe et propose la gamme entière de son directeur de la création. La Anta Kai 2 est le modèle qui ressort avec une chaussure haut de gamme qui se démarque également par son design singulier et ses nombreux motifs venant rappeler les origines amérindiennes du meneur des Mavs.

Prix : 125 euros sur Anta.com

La Air Jordan 40 à l’épreuve du temps

Parce que c’est une collection de référence, toujours à la pointe des dernières technologies et que cette 40e Air Jordan ne déroge pas à la règle. A son style sobre, Jordan Brand a pour l’instant multiplié les matériaux, passant du cuir au mesh en passant par du daim et de la toile.

Au niveau technique, la Air Jordan 40 s’offre une première avec une semelle qui se distingue cette année par une association inédite, entre de la mousse Zoom X et une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. Une certaine idée de la perfection !

Prix : 200 euros sur Basket4Ballers (les coloris « Blue Suede » et « Dusty Rose » en promo à 160 euros)

Adidas Harden Vol. 10, le bouquet final de 2025

Adidas termine l’année 2025 en boulet de canon avec la sortie de la dixième chaussure signature de James Harden il y a moins de deux semaines. La ligne de l’arrière des Clippers s’est réinventée depuis quelques années et la Harden Vol. 10 devrait jouir de tout autant de succès.

Le modèle garde l’ADN de la version précédente, avec cette fois une tige moulée en forme de cercles sur les parois latérales, selon le choix du joueur, et une semelle composée d’un amorti Lightboost sur toute la longueur. Seul le coloris « Imma Be a Star » en gris scintillant et noir est pour l’instant disponible en France !

Prix : 160 euros sur Basket4Ballers

La Nike Ja 3 à la relance

Il y avait de quoi être enthousiaste et le succès de la Nike Ja 3 a été au rendez-vous. Le troisième modèle signature de Ja Morant a opté pour un style résolument différent des deux précédents et le rendu est une réussite avec l’inclinaison du « Swoosh » à la verticale formant un « Ja » sur l’empeigne, ainsi que les motifs « Ja » qu’on retrouve également sous la semelle.

Celle-ci est équipée pour la première fois de la mousse Zoom X en guise de semelle intermédiaire pour plus de confort, et le résultat est là ! Reste maintenant à Ja Morant de retrouver l’étincelle sur les terrains pour faire briller cette Ja 3 à sa juste valeur.

Prix : 140 euros sur Basket4Ballers

La adidas A.E. 2 sur sa lancée

Adidas a réussi une grosse prise en mettant la main sur Anthony Edwards et a su développer une identité forte autour de la ligne signature de l’arrière des Wolves. Après le succès de la première version, la AE 2 surfe sur la même dynamique avec une tige plus affinée, à l’image de ses bandes en TPU qu’on retrouve cette fois sur les côtés de l’avant de la chaussure, pour laisser place à une empeigne en mesh plus classique.

Une fois aux pieds, la paire est toujours agréable et la semelle a de quoi garantir les appuis les plus fous, dans le plus pur style d’un Anthony Edwards au top de sa forme.

Prix : 130 euros sur Basket4Ballers (coloris « With Love » en promo à 104 euros)

La Puma MB.05 déploie ses ailes

La MB.05 continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.

Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.

Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.

Prix : 125 euros sur Basket4Ballers (coloris « Voltage » et « World Tour » en promo à 100 euros)

La Nike KD 18 aux petits soins pour Kevin Durant

Là aussi, c’est un mastodonte qu’on retrouve avec plaisir chaque année au printemps. Comme c’est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”, la KD 18 s’est adaptée aux besoins de KD en termes de confort, d’adhérence mais aussi de maintien, un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger.

Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme. Comme son surnom « Easy Money » l’indique, la KD 18, c’est de l’argent bien investi.

Prix : 160 euros sur Basket4Ballers (les coloris « Rise », « Chain Reaction » en promo à 144 euros, « New Timeline », « Atomic Pink » en promo à 112 euros, et « Seat Pleasant » à 96 euros)

Encore un carton pour la Nike Sabrina 3 ?

Le marché féminin est en pleine expansion et les équipementiers suivent la tendance avec Breanna Stewart chez Puma et Sabrina Ionescu chez Nike, où A’ja Wilson a également sa chaussure signature depuis mai dernier.

La Sabrina 2 a fait sensation la saison dernière en étant parmi les paires les plus portées en NBA, et la Sabrina 3 avait évidemment sa place dans ce top 10. La ligne reste sobre mais efficace, avec cette fois des câbles « flywire » pour assurer un meilleur maintien du pied comme principale nouveauté. La semelle assure encore en dynamisme et en réactivité avec sa mousse Cushlon 3.0 assortie d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied.

La hype autour de la Sabrina 3 est bien réelle depuis la reprise, et Stephen Curry ne s’y est pas trompé en portant ce coloris « Clay Green » en match le mois dernier !

Prix : 130 euros sur Basket4Ballers (coloris « Radiant » en promo à 104 euros