Kai 1, Kai 2, Kai 2 Speed, Hélà… Anta et Kyrie Irving mettent le paquet pour Noël !

Noël – La marque asiatique a signé une arrivée remarquée sur le marché européen en mettant à l’honneur son directeur de la création via ses chaussures signatures KAI 1, KAI 2 et KAI 2 SPEED mais aussi sa collection lifestyle ANTA « Hélà ». Et ce n’est pas fini, deux nouveaux coloris viennent de sortir !

Voilà maintenant plus de dix ans que la marque ANTA Sports charbonne pour se faire une place aux côtés des grands équipementiers en NBA. Après avoir misé avec succès sur Klay Thompson pour promouvoir sa marque dans la grande ligue, l’arrivée de Kyrie Irving a permis à ANTA de franchir un cap pour s’ériger aujourd’hui parmi les références du marché.

Nommé directeur de la création il y a deux ans et demi, le meneur des Mavs, coéquipier de Klay Thompson, a eu le temps de développer plusieurs modèles signature, et même une collection lifestyle « ANTA Hélà » depuis peu.

La Kai 1 refait surface, la Kai 2 se surpasse

L’arrivée d’ANTA Sports sur le marché européen a été accompagnée de l’ensemble de la gamme, désormais accessible à portée de clic en France. C’est l’occasion notamment de redécouvrir la KAI 1, disponible en quatre coloris dont le magnifique « Crown Jewel » ornée de franges à l’arrière, en hommage aux origines amérindiennes du joueur. Un cinquième coloris « Playoffs Energy » en jaune, vert et blanc, complète la collection depuis aujourd’hui !

Même si Kyrie Irving, toujours blessé, n’est pas sur les terrains pour en assurer la promotion, la ANTA KAI 2 connaît un succès retentissant cette saison. La nouvelle chaussure signature d’ « Uncle Drew » a gardé le même ADN que la précédente, avec de nombreux motifs rappelant la culture amérindienne et une semelle équipe de mousse « Nitrogen ». Dix coloris sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel d’ANTA dont la version « Remember », aux tons noir et violet (meilleure vente en Europe !), mais également les coloris « Sun » en orange et « White Phantom », en blanc.

La Kai 2 Speed et la collection Anta “Hélà” comme cadeaux

Pour couronner le tout, la ANTA KAI 2 est désormais assortie d’un modèle alternatif baptisé KAI 2 SPEED et d’une collection lifestyle « ANTA Hélà » !

La KAI 2 SPEED convient tout autant aux profils explosifs similaires à celui de Kyrie Irving avec un design revisité au niveau de la tige pour bonifier un modèle plus léger, tout en garantissant un parfait maintien du pied. La semelle est équipée de mousse « Nitro Edge », alliant confort et dynamisme. Sa chaussure transforme l’impact en énergie explosive. Chaque atterrissage est amorti et converti en un puissant effet de ressort, augmentant sa détente verticale et sa vitesse de sprint dans le quatrième quart.

Deux coloris sont actuellement disponibles à la vente et valent le détour, entre le « Triple Black » et Butterfly Dance » en blanc, noir et violet.

“Roots”, “Code”, “Tribe”, chacun son style

La collection lifestyle « ANTA Hélà » se décline pour sa part en trois modèles distincts qui ont permis à Kyrie Irving d’imposer un peu plus sa patte sur le plan artistique. C’est notamment le cas de la Hélà Style « Roots », conçue exclusivement pour l’ancien champion NBA, qui allie une esthétique inspirée du skate à un symbolisme très personnel. Les meilleures pièces sont décrites comme « élégantes sans être audacieuses » et « fonctionnelles sans être ennuyeuses ».

Sa semelle extérieure, divisée en quatre sections (Root, Court, Tribal et Cultural), sert de carte d’identité spirituelle au meneur de jeu : famille, maîtrise, héritage autochtone et harmonie intérieure. Un nouveau coloris « Ombre Pink » est disponible à la vente depuis le 11 décembre.

Dans le même ordre d’idées, il y a enfin les Hélà « Code » et Hélà « Tribe ». Le premier est un modèle « performance », qui connaît actuellement le plus de succès. Il combine l’expertise technologique d’ANTA avec des textures et des graphismes inspirés par l’histoire de Kyrie et son héritage amérindien. Plus axé sur le style de vie, le modèle Hélà « Tribe » s’inspire encore davantage des racines du joueur.

Avec plus de 25 coloris mis en vente pour le marché européen, ANTA Sports a de quoi se faire un joli calendrier de l’avent spécial Kyrie Irving. Et avec une telle offre, il y a fort à parier que bon nombre de paires viennent également garnir les sapins au soir de Noël.

Article sponsorisé en partenariat avec les équipes d’ANTA