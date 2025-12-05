La LeBron 23 ne manque pas d’idées pour mettre à l’honneur la carrière de LeBron James. Tous les coloris sortis jusqu’à présent ont pioché au sein des différents faits d’arme du King, de son tout premier match NBA à son statut de meilleur marqueur de l’histoire de la ligue, en passant par le lancement de son école « I Promise ».

Ce nouveau coloris renvoie cette fois à l’époque de LeBron James lycéen, à la St. Vincent-St. Mary High School d’Akron, sa ville natale, où il a joué de 1999 à 2003, avant d’entrer en NBA. La tige blanche est traversée par une bande verte pour dessiner les contours de la couronne du King, reprenant ainsi les couleurs de St. Vincent-St. Mary.

Les finitions apparaissent en doré, sur la signature figurant sur la languette, le « Swoosh » ou le logo « couronne ». L’inscription « Chosen 1 » est également présente sur le talon en doré.

Cinquième coloris disponible en France, la LeBron 23 « From This Point Forward » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.