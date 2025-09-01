Les premières images de la LeBron 23 « 40K Gold »

Comme c'est la tradition, LeBron James a dévoilé sa nouvelle chaussure signature durant l'intersaison lors d'une séance d'entraînement. Mais contrairement à l'an dernier où la LeBron 22 avait bénéficié de l'exposition des Jeux Olympiques de Paris 2024, il faudra cette fois attendre la reprise de la saison NBA pour voir le King avec sa nouvelle paire aux pieds.

Pour patienter, Jordan Brand a révélé les premiers clichés officiels de la LeBron 23 sous un nouveau coloris « 40K Gold » particulièrement soigné. Ce coloris met en valeur le record historique scellé par LeBron James en 2023, lorsqu'il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la ligue.

Le voilà désormais au dessus des 40 000 points en carrière, un symbole qu'on retrouve sur le talon avec la mention « 40k+ ». La tige est recouverte d'un ton or irisé et noir, avec un motif de couronne parcourant la partie extérieure de l'empeigne pour un design innovant et original. La signature du joueur ressort couleur or sur une languette noir.

Reste maintenant à connaître la date de sortie officielle de la LeBron 23, potentiellement pour la reprise de la saison NBA, et son prix, attendu autour des 200 euros.

(Via SneakerNews)