Sabrina Ionescu a quitté les parquets il y a plus de deux mois déjà, après la sortie de route du New York Liberty dès le premier tour des playoffs face à Phoenix.

La shooteuse new-yorkaise peut toutefois compter sur ses nombreux ambassadeurs pour continuer de faire vivre la Sabrina 3. Stephen Curry a même porté la Sabrina 3 « Clay Green » cette semaine !

De quoi garder le moral, d’autant plus que la troisième chaussure signature de Sabrina Ionescu va à nouveau retrouver le devant de la scène avec la prochaine sortie de ce coloris « Morale ». La tige se présente dans un dégradé allant du noir au gris avec des touches de bleu ciel, sur la semelle intermédiaire et les câbles « Flywire ». L’ensemble fait penser au maillot du New York Liberty, avec lequel Sabrina Ionescu a été sacrée championne WNBA en 2024.