La Nike Sabrina 3 garde le rythme

Il y a un peu plus de deux mois, la Sabrina 3 faisait ses premiers pas en marge du WNBA All-Star Game. Championne en titre avec le New York Liberty, Sabrina Ionescu se préparait à finir la saison en trombe.

Deux mois plus tard, et après une blessure à un orteil, la shooteuse new-yorkaise est déjà en vacances, après l'élimination du Liberty dès le premier tour face à Phoenix. Nike n'avait certainement pas imaginé un tel scénario, mais va poursuivre la promotion de la Sabrina 3 avec la sortie à venir de ce nouveau coloris.

La tige opte ici pour des tons vert pâle avec des touches de gris. Le vert le plus clair apparaît sur les câbles Flywire, qui servent à la fois au maintien et d'œillets pour les lacets, et sur le logo « S » de la joueuse. Deux « Swoosh » en noir apparaissent sur l'empeigne pour compléter l'ensemble. La semelle, toujours équipée d'une mousse Cushlon et d'une unité Zoom Air sous l'avant du pied, oscille entre vert et gris.

La Nike Sabrina 3 « Clay Green » est annoncée pour le 16 octobre sur le sol nord-américain au prix de 135 dollars.

