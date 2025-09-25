Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

La Nike Sabrina 3 garde le rythme

Publié le 25/09/2025 à 9:30 Twitter Facebook

Sneakers – Sabrina Ionescu a été écartée des playoffs mais sa chaussure signature va poursuivre sa montée en puissance avec la sortie d'un nouveau coloris aux tons vert-gris.

Il y a un peu plus de deux mois, la Sabrina 3 faisait ses premiers pas en marge du WNBA All-Star Game. Championne en titre avec le New York Liberty, Sabrina Ionescu se préparait à finir la saison en trombe.

Deux mois plus tard, et après une blessure à un orteil, la shooteuse new-yorkaise est déjà en vacances, après l'élimination du Liberty dès le premier tour face à Phoenix. Nike n'avait certainement pas imaginé un tel scénario, mais va poursuivre la promotion de la Sabrina 3 avec la sortie à venir de ce nouveau coloris.

La tige opte ici pour des tons vert pâle avec des touches de gris. Le vert le plus clair apparaît sur les câbles Flywire, qui servent à la fois au maintien et d'œillets pour les lacets, et sur le logo « S » de la joueuse. Deux « Swoosh » en noir apparaissent sur l'empeigne pour compléter l'ensemble. La semelle, toujours équipée d'une mousse Cushlon et d'une unité Zoom Air sous l'avant du pied, oscille entre vert et gris.

La Nike Sabrina 3 « Clay Green » est annoncée pour le 16 octobre sur le sol nord-américain au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes