La Sabrina 3 connaîtra-t-elle le même succès que la Sabrina 2 ? Un mois et demi après la sortie de la troisième chaussure signature de Sabrina Ionescu, ça en prend tout le chemin !

La paire va à nouveau faire l'actualité aujourd'hui avec la sortie du coloris « Blueprint », comme pour lancer le début d'une nouvelle aventure alors que les playoffs se profilent pour le New York Liberty, champion en titre.

La tige opte pour différents tons de bleu clair, laissant présager un clin d’œil aux couleurs du Liberty, avec pour finitions de logo de la joueuse sur la languette et le « Swoosh » latéral ressortant en doré. La semelle garde quant à elle une unité Zoom Air à l'avant du pied et une mousse Cushlon en complément intermédiaire.

Des câbles Flywire épais servent à la fois au maintien et d'œillets pour les lacets, tandis que des lignes de couture extérieures s'étendent sur le milieu du pied pour créer un motif ondulé.

La Nike Sabrina 3 « Blueprint » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4ballers au prix de 130 euros.