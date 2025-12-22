Stats & Highlights | Les Bucks s’enfoncent, les Kings rebondissent

Face à des Bucks toujours privés de Giannis Antetokounmpo, les Wolves ont connu une première mi-temps catastrophique, manquant d’intensité défensive et d’adresse, tout en perdant Jaden McDaniels sur blessure. Menés de 15 points, les partenaires d’Anthony Edwards vont pourtant renverser le cours de la rencontre après la pause grâce à un impressionnant 20-0.

Donte DiVincenzo a relancé l’équipe, tandis que Mike Conley, de retour, a parfaitement dirigé le jeu. Rudy Gobert a dominé la raquette des deux côtés du terrain, atteignant le cap symbolique des 10 000 rebonds en carrière. Malgré une adresse irrégulière, c’est Anthony Edwards qui plante le dernier clou du cercueil des Bucks pour une victoire 103-100.

Schroder le héros

Davantage encore de suspense à Sacramento avec des Kings qui s’imposent 125-124 après prolongation face aux Rockets. Houston a une nouvelle fois manqué de cette mentalité de tueur dans le 4e quart-temps. Résultat, Dennis Schroder leur fait des misères pour arracher la prolongation. Et c’est lui qui est le héros de la dernière minute avec un lay-up ligne de fond, puis surtout ce 3-points dans le corner sur un ballon très bien ressorti par DeMar DeRozan.

Les Rockets peuvent s’en vouloir… et notamment Jabari Smith Jr. qui a loupé un lancer-franc important dans la dernière minute.

Minnesota – Milwaukee 103 – 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 150 CHI 152 BRO 96 TOR 81 NYK 132 MIA 125 WAS 113 SAS 124 MIN 103 MIL 100 SAC 125 HOU 124

Sacramento – Houston 125 – 124 (a.p)

