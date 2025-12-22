Matchs
Stats & Highlights | Les Bucks s’enfoncent, les Kings rebondissent

NBA – Grâce à Dennis Schroder, les Kings font tomber les Rockets après prolongation. Pour Minnesota, c’est Anthony Edwards qui se charge d’enfoncer les Bucks.

Kings Rockets

Face à des Bucks toujours privés de Giannis Antetokounmpo, les Wolves ont connu une première mi-temps catastrophique, manquant d’intensité défensive et d’adresse, tout en perdant Jaden McDaniels sur blessure. Menés de 15 points, les partenaires d’Anthony Edwards vont pourtant renverser le cours de la rencontre après la pause grâce à un impressionnant 20-0.

Donte DiVincenzo a relancé l’équipe, tandis que Mike Conley, de retour, a parfaitement dirigé le jeu. Rudy Gobert a dominé la raquette des deux côtés du terrain, atteignant le cap symbolique des 10 000 rebonds en carrière. Malgré une adresse irrégulière, c’est Anthony Edwards qui plante le dernier clou du cercueil des Bucks pour une victoire 103-100.

Schroder le héros

Davantage encore de suspense à Sacramento avec des Kings qui s’imposent 125-124 après prolongation face aux Rockets. Houston a une nouvelle fois manqué de cette mentalité de tueur dans le 4e quart-temps. Résultat, Dennis Schroder leur fait des misères pour arracher la prolongation. Et c’est lui qui est le héros de la dernière minute avec un lay-up ligne de fond, puis surtout ce 3-points dans le corner sur un ballon très bien ressorti par DeMar DeRozan.

Les Rockets peuvent s’en vouloir… et notamment Jabari Smith Jr. qui a loupé un lancer-franc important dans la dernière minute.

Minnesota – Milwaukee 103 – 100

Minnesota Timberwolves / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Anthony Edwards 37 7/24 2/11 8/12 2 2 4 6 1 0 1 1 24 13
Donte DiVincenzo 33 7/11 4/8 0/0 0 5 5 4 2 2 3 0 18 22
Julius Randle 32 4/9 0/2 4/5 1 7 8 2 3 1 2 1 12 16
Rudy Gobert 39 5/7 0/0 1/4 6 12 18 3 2 1 0 1 11 29
Jaden McDaniels 9 0/4 0/1 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 -2
Naz Reid 29 5/12 2/8 0/0 1 5 6 2 2 1 4 0 12 10
Terrence Shannon Jr. 12 4/7 3/5 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 9
Nah'Shon Hyland 19 3/7 1/5 2/2 0 0 0 4 3 1 0 0 9 10
Mike Conley 24 2/6 2/5 0/0 1 4 5 6 0 1 0 2 6 16
Jaylen Clark 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
Total 37/87 14/45 15/23 11 36 47 28 18 9 10 5 103
Milwaukee Bucks / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kevin Porter Jr. 37 8/17 3/9 5/6 2 8 10 9 2 4 6 1 24 32
Bobby Portis 39 7/17 2/6 0/0 4 7 11 1 3 1 3 0 16 16
Myles Turner 38 4/11 3/8 2/2 1 4 5 4 2 0 0 0 13 15
Kyle Kuzma 32 3/6 0/1 6/8 1 9 10 4 3 0 3 0 12 18
A.J. Green 23 1/8 1/8 1/1 1 2 3 2 1 0 2 0 4 0
Ryan Rollins 23 6/14 2/6 2/2 1 3 4 5 1 0 0 1 16 18
Jericho Sims 19 4/4 0/0 1/1 1 5 6 2 2 1 1 0 9 17
Gary Trent Jr. 18 2/11 2/7 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 -1
Gary Harris 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 35/88 13/45 17/20 11 40 51 27 15 6 15 2 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Houston 125 – 124 (a.p)

Sacramento Kings / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
DeMar DeRozan 40 9/17 1/2 8/9 1 3 4 9 3 2 1 1 27 33
Keegan Murray 47 9/14 3/4 5/5 2 2 4 0 1 1 1 0 26 25
Russell Westbrook 29 8/24 5/12 0/2 6 7 13 4 3 2 4 0 21 18
Maxime Raynaud 37 6/12 0/1 0/0 4 10 14 0 6 1 2 0 12 19
Precious Achiuwa 18 1/2 0/0 3/8 1 0 1 2 1 1 1 0 5 2
Dennis Schroder 32 7/13 3/8 7/8 1 6 7 10 0 0 1 0 24 33
Nique Clifford 27 2/8 0/4 2/2 2 4 6 4 2 1 1 1 6 11
Dylan Cardwell 21 1/1 0/0 0/0 1 3 4 0 4 0 0 2 2 8
Malik Monk 5 1/1 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Keon Ellis 9 0/3 0/1 0/0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0
Total 44/95 12/32 25/36 19 36 55 29 21 8 11 5 125
Houston Rockets / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Alperen Sengun 41 12/17 0/1 4/6 1 5 6 3 4 2 4 2 28 30
Kevin Durant 47 8/21 3/9 5/6 1 9 10 8 3 0 2 0 24 26
Amen Thompson 45 7/10 1/1 3/4 2 7 9 8 2 3 2 0 18 32
Jabari Smith Jr. 36 6/16 4/11 2/3 0 5 5 2 3 2 0 0 18 16
Josh Okogie 34 1/5 1/4 0/0 3 3 6 2 2 1 2 0 3 6
Tari Eason 16 6/8 3/3 1/2 2 1 3 3 0 1 0 0 16 20
Reed Sheppard 34 4/13 4/9 3/3 1 1 2 4 5 0 3 0 15 9
Clint Capela 12 1/4 0/0 0/0 3 3 6 1 1 0 1 0 2 5
Total 45/94 16/38 18/24 13 34 47 31 20 9 14 2 124

Par Fabrice Auclert
Afficher les actus NBA suivantes