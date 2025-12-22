Victor Wembanyama et De’Aaron Fox encore trop forts pour les Wizards

La défaite en NBA Cup n’a enrayé en rien leur bonne dynamique. Après leur démonstration à Atlanta, les Spurs de Victor Wembanyama (14 points et 12 rebonds), qui n’a finalement pas croisé le fer avec son compatriote Alex Sarr (adducteur), ont enchaîné avec un nouveau succès sur le parquet des Wizards (113-124), qu’ils avaient déjà battus quelques jours plus tôt.

San Antonio est tout simplement l’équipe la plus en forme au sein de la ligue. À Washington, les Texans ont pu compter sur quantité d’éléments en pleine bourre, avec trois éléments en double-double et un leader offensif : De’Aaron Fox. Avec ses 27 points (7 rebonds et 6 passes), il a fait parler son adresse à 3-points et régulièrement pris de vitesse la défense adverse.

Notamment dans un deuxième quart-temps de domination pour les visiteurs qui ont sanctionné chaque occasion manquée par les locaux. « Wemby » y a fait le plus gros de son chantier en dunkant sur tout le monde à chaque ouverture dans la peinture.

Et quand Tristan Vukcevic, par ailleurs sans complexe offensivement, a eu la mauvaise idée d’aller contrer son lay-up en transition, le Français lui a répondu instantanément en lui dunkant dessus après un « spin move ».

+20 à la pause

Et alors que Kelly Olynyk apportait de bonnes minutes… tout en se faisant huer par le public local à chaque ballon touché, Stephon Castle continuait à attaquer le cercle pour obtenir des passages sur la ligne des lancers-francs. Là où il compensera sa soirée de maladresse dans le jeu (18 points à 4/16 aux tirs et 11 passes).

L’arrière ne manquera pas d’adresse sur la dernière séquence de la première période. Après un dunk manqué par Wembanyama, Castle allait s’offrir un « windmill » en contre-attaque pour clore ces 12 minutes largement remportées par San Antonio (21-43) sur un avantage de 20 points (49-69).

Par la suite, Carlton Carrington (21 points) ou Tre Johnson (19 points) ont fait ce qu’ils ont pu pour relancer la machine des Wizards. Ces derniers, qui évoluaient en « back-to-back » après leur succès de la veille à Washington, ne repasseront pas sous les 9 points de retard.

Après une poignée de secondes jouées dans le quatrième quart-temps, mais au moins 20 minutes disputées en tout, Victor Wembanyama allait regagner le banc tandis que Luke Kornet soignait son beau double-double (20 points et 12 rebonds) dans le final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Petite soirée d’adresse. Dylan Harper ? 0/8 aux tirs. Julian Champagnie ? 1/6. Devin Vassell ? 3/11. Stephon Castle ? 4/16. Certains éléments des Spurs ont sérieusement déraillé au niveau du tir dans ce match. Collectivement, San Antonio a terminé avec un modeste 41% de réussite, soit trois points de moins que les Wizards. Mais les Spurs, qui ont dominé les débats au rebond, prouvent encore qu’ils sont capables de gagner sans être dans un immense soir d’adresse, et ce après un match précédent considéré par « Wemby » sur le parquet des Hawks.

– Les Spurs passent 2e à l’Ouest. Sa défaite face aux Knicks n’étant pas comptabilisée, San Antonio surfe sur une série de 6 victoires de suite, la meilleure du championnat. Grâce à cette dynamique, les Spurs (21v-7d) occupent la 2e place à l’Ouest, avec une victoire de plus que les Nuggets (20v-7d), et finalement seulement quatre victoires de retard sur le Thunder (25v-3d), toujours au sommet de la conférence. Un Thunder que les Spurs s’apprêtent à rencontrer deux fois de suite, mardi et jeudi. Le décor est posé.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.