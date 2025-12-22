Jalen Brunson (47 points) et les Knicks punissent le Heat

Du spectacle, mais surtout beaucoup de points et de paniers à 3-points entre les Knicks et le Heat au Madison Square Garden. On pouvait s’y attendre, avec deux des attaques les plus prolifiques de la ligue, et cela n’a pas raté sur le parquet.

Le héros de la soirée se nomme Jalen Brunson, auteur de son nouveau record de points au Garden (47 points, avec 8 passes), alors que Mikal Bridges (24 points) s’est également montré déterminant à ses côtés, pour aider New York à empocher la victoire contre le Miami de Kel’el Ware (28 points, 19 rebonds), Jaime Jaquez Jr. (23 points) ou encore Norman Powell (22 points).

Un succès important pour les récents vainqueurs de la NBA Cup, qui s’étaient inclinés il y a deux jours face à Philadelphie et qui avaient besoin de se remettre en ordre de marche, contre une équipe sur la pente descendante.

Karl-Anthony Towns passe à côté

Entre l’abattage de Kel’el Ware et la réussite à 3-points de ses shooteurs, le Heat prend certes le meilleur départ en déplacement (28-18), mais cette belle dynamique ne dure qu’un temps.

Car, dès que Jalen Brunson se met en route, les débats s’équilibrent. En plus, Mikal Bridges connaît une bonne soirée au scoring, contrairement à Karl-Anthony Towns, et il fait un chantier dans la défense floridienne, pendant que Jalen Brunson ne faiblit pas pour, avec un 18-5, mettre les Knicks en tête à la pause (66-62).

New York est alors dans son match, l’adresse extérieure en devient même insolente, et OG Anunoby remplace Mikal Bridges en tant que premier lieutenant d’un Jalen Brunson écoeurant offensivement. Kel’el Ware multiplie les rebonds et les flèches à longue distance, mais l’écart reste. Malgré Jaime Jaquez Jr et Norman Powell, Miami court toujours après le score et le banc new-yorkais (Mitchell Robinson) est encore précieux pour repousser les assauts adverses.

« Dans la zone », Jalen Brunson n’en finit pas de faire la chanson à ses défenseurs, sous les « MVP ! » du MSG. Kel’el Ware gonfle un peu plus sa ligne de stats dans le vide, mais Mikal Bridges puis OG Anunoby plantent les derniers clous du cercueil floridien. Dans ce qui constitue, pourtant, la plus petite sortie au scoring de Karl-Anthony Towns depuis son arrivée aux Knicks (132-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New York porté par ses Initiales B.B. À la maison, les Knicks devaient rebondir après la fin de leur série de sept victoires d’affilée. Chahutés en première mi-temps, ils ont donc fait confiance à Jalen Brunson et Mikal Bridges, auteurs de 45 de leurs 66 points, pour résister au coup de chaud à 3-points du Heat, puis initier le « run » qui propulserait l’équipe en seconde période. OG Anunoby s’en est d’ailleurs inspiré, avec 18 points après la pause, mais Mike Brown peut remercier son duo Brunson/Bridges, en pleine bourre quand il en avait le plus besoin.

– Jalen Brunson, le MVP du Garden. Auteur de son meilleur match de la saison au scoring, quelques jours après son titre de MVP de la NBA Cup, Jalen Brunson est dans une forme étincelante et le public new-yorkais ne s’y trompe pas. Les « MVP ! MVP ! » n’en finissent plus de descendre des tribunes quand il se présente aux lancers-francs et, quand on le regarde jouer, on se délecte de sa capacité à dicter son rythme presque sur commande. Ultra propre au shoot et avec le ballon, il a seulement été ralenti par les fautes cette nuit, mais cette nouvelle performance joue encore en sa faveur, en vue de la course au MVP.

– Miami poursuit sa chute. Septième défaite en huit matchs pour le Heat, qui s’enfonce donc dans sa première grosse crise de la saison. Malgré un bon début de match, sous l’impulsion d’un Kel’el Ware qui prend de plus en plus d’épaisseur dans la raquette, les hommes d’Erik Spoelstra ont peu à peu lâché prise. Incapables de contenir les shooteurs new-yorkais, ils ont surtout pris l’eau en défense, se concentrant principalement sur le domaine offensif où, même dans un bon soir, cela ne suffit pas (plus ?) face à un cador de l’Est.

