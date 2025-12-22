Les Bulls enchaînent avec un carton offensif face aux Hawks

La passe de trois pour les Bulls. Chicago a signé sa troisième victoire de rang en s’imposant dimanche sur le parquet d’Atlanta dans un match à 302 points cumulés, sans la moindre prolongation (150-152) ! Un succès globalement mérité sur l’ensemble de la rencontre, mais pour lequel les Bulls ont dû se battre jusqu’au bout.

Le premier quart-temps n’est pas pour les amateurs de basket défensif. Les matchs de mi-journée du dimanche sont parfois synonymes de maladresse, ce n’est pas du tout le cas cette fois. Les Bulls sont brûlants pour débuter le match, avec un 5/7 à 3-points après quatre minutes et un avantage de 21-10. Le rythme échevelé des joueurs de Billy Donovan fonctionne à merveille, mais il ne suffit pas pour empêcher Atlanta de revenir au score.

Les Hawks s’appuient sur leur duo Onyeka Okongwu (15 points dans le premier quart-temps, à 3/3 à 3-points) – Jalen Johnson (10 points), bien alimenté par Trae Young (6 passes). L’adresse longue distance des locaux, avec le premier tir à 3-points de Trae Young depuis son retour de blessure, permet à Atlanta de recoller en fin de premier quart-temps, que les deux équipes concluent avec près de 40 points inscrits (38-38).

Et ce mode tout pour l’attaque est loin d’être terminé. Vit Krejci à deux reprises puis Zaccharie Risacher trouvent la mire derrière l’arc. Le Français est en réussite et en confiance avec 14 points à 4/6 à 3-points en première période. La grosse frayeur pour Jalen Johnson, déséquilibré dans les airs alors qu’il attaquait le cercle avant de retomber sur le dos et l’arrière de la tête, calme un peu Atlanta. Le couteau-suisse des Hawks revient au jeu, mais la dynamique est de nouveau en faveur de Chicago, qui accélère à la moindre occasion. Comme l’adresse de loin est aussi au rendez-vous pour la franchise de l’Illinois (12/24 à la mi-temps dont 4/4 pour Matas Buzelis, 12/21 pour les Hawks), les Bulls s’offrent un nouvel écart pour rentrer aux vestiaires (73-83).

Les Bulls ont failli tout gâcher

La défense n’est toujours pas à l’ordre du jour pour la franchise de Géorgie, mais l’attaque, elle tourne à plein régime. Trae Young, Nickeil Alexander-Walker, enfin dans son match après une première période complètement manquée, et Jalen Johnson passent la première couche pour rapprocher Atlanta. Puis Krejci, irrésistible à 3-points, fait souffler la State Farm Arena en plaçant Atlanta aux commandes après de longues minutes à courir après le score (108-107, 33′).

Dans un match aussi limpide, quelques stops défensifs suffisent à lancer une série. C’est tout ce qu’il faut à Ayo Dosunmu pour stopper l’hémorragie et redonner un peu d’air aux Bulls par son agressivité vers le cercle. Josh Giddey contrôle le match et met au supplice les Hawks dès qu’il parvient à rentrer dans la raquette. Et comme Atlanta force à 3-points, Chicago reprend jusqu’à huit points d’avance. Trae Young et Jalen Johnson font tout leur possible pour maintenir les chances des Hawks.

Un gros tir à 3-points de Josh Giddey puis un ballon rapidement perdu par Johnson et sanctionné immédiatement par Isaac Okoro met Atlanta au bord du précipice, -6 à une minute de la fin. Mais les Bulls laissent des lancers-francs en route et Atlanta revient à trois puis deux points. Trae Young a la tir de l’égalisation et estime subir la faute, les arbitres en décident autrement : Chicago s’en sort in extremis.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– De l’attaque à outrance. C’était parfois opération portes ouvertes dans ce match, qui a pu prendre des airs de All-Star Game tant les replis défensifs étaient aléatoires et certaines possessions douteuses. Les Bulls ont eu le mérite de dicter leur jeu à 200 à l’heure, pour une de leurs meilleures prestations offensives de la saison : 57,6 % au tir, 20/42 à 3-points, un record de 41 passes décisives et surtout neuf joueurs entre 10 et 28 points. La palme revient à Matas Buzelis, bluffant d’adresse à 10/11 au shoot, sont 7/8 derrière l’arc.

– Trae Young est bien de retour. Pour son deuxième match de reprise après sa sérieuse blessure au genou, il a vite retrouvé des sensations. Le meneur des Hawks a tout simplement signé sa meilleure performance de la saison avec 35 points à 10/15 au tir, et surtout un impressionnant 7/8 à 3-points. Sa réussite a permis à Atlanta de croire à un hold-up en fin de match, en vain, même si la dernière action qui aurait pu conduire le match en prolongation peut lui laisser quelques regrets.

– Une victoire qui pourrait compter double pour Chicago. Avec ce succès, les Bulls n’ont pas seulement entretenu leur début de série, et poursuivi celle d’Atlanta, désormais à trois défaites de rang. Il assure aux joueurs de Billy Donovan d’avoir l’avantage en cas d’égalité avec les Hawks en fin de saison avec au moins deux victoires sur les trois matchs prévus entre les deux franchises. Pas neutre entre les actuels neuvièmes et dixièmes de la Conférence Est.

