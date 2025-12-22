Les Raptors cuits à l’étouffée à Brooklyn

Les Nets continuent d’avancer dans le bon sens, et la victoire de cette nuit en est un pas de plus, eux qui avaient perdu leur deux précédentes confrontations face à Toronto cette saison.

Emmenés par un Michael Porter Jr. impliqué et efficace (28 points, 11 rebonds, 5 passes), les hommes de Jordi Fernandez ont fini par trouver la clé pour prendre le meilleur sur des Raptors en « back-to-back », bien aidés par leur adresse extérieure (40% à 14/35).

Un match de séries

Brooklyn a d’abord pu compter sur Nic Claxton et Michael Porter Jr. pour prendre les devants après 12 minutes (24-18). Toronto a vite répondu par un 8-0 marqué par les 3-points de la paire Quickley-Walker, mais ce sont les Nets qui ont fini le plus fort avant la pause. Grâce à leur défense, mais surtout par la pluie de 3-points déclenchée par Michael Porter Jr. (par deux fois), Noah Clowney et Egor Demin afin de virer à +10 à la pause (49-39).

Brooklyn a ensuite viré jusqu’à +15, toujours grâce à Michael Porter. et Noah Clowney (60-45), puis ce fut le trou noir. A son tour, Toronto a enchaîné les bonnes défenses, empêchant Brooklyn de scorer dans le jeu durant les 7 dernières minutes pour terminer le troisième quart-temps par un 11-0. Là aussi, c’est une avalanche de 3-points qui a permis aux Nets de relancer le suspense, avec Brandon Ingram, Gradey Dick puis Immanuel Quickley (67-65).

Nic Claxton porte l’estocade

L’état de grâce à encore duré quelques minutes, le temps de passer brièvement devant au score (69-71). Car Brooklyn a repris le momentum, toujours par de l’adresse de loin de la part du trio Demin-MPJ-Clowney, puis par trois paniers de suite de Nic Claxton dont un gros dunk puis un alley-oop saignant pour porter la marque à 88-75.

Cette fois, c’en était fini des espoirs des Raptors, à nouveau débordés par Egor Demin à 3-points et Nolan Traoré près du cercle (93-77) et finalement vaincus 96 à 81.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match à oublier pour Toronto. Battus la veille par Boston, les Raptors ont connu des conditions de voyage difficile et ont fini par craquer alors qu’ils avaient fait le plus dur en reprenant le dessus en début de quatrième quart-temps. 81 points au total, soit le pire match au scoring de la saison pour les hommes de Darko Rajakovic.

– Nolan Traoré se montre. Le Français a profité de l’absence de Drake Powell pour grappiller un peu de temps de jeu et a montré de belles choses, en première mi-temps notamment avec un lay-up et un 3-points mais aussi de bonnes séquences en défense, récompensée par un contre sur Immanuel Quickley. Un peu moins en vue ensuite même s’il a apporté par son intensité, Nolan Traoré a terminé à 8 points (3/9 au tir), 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 1 interception en 22 minutes. C’est sa meilleure ligne de stats de la saison.

– Nic Claxton en prend plein le nez. Le pivot des Nets a donné de son corps dans la victoire des siens. Il s’est d’abord pris le coude d’un Brandon Ingram parti au lay-up, en plein dans le nez, occasionnant un retour au vestiaire prématuré. De retour après le repos avec un pansement qu’il a rapidement retiré, il a encore pris un coup de Jamal Shead en début de troisième quart-temps, mais a tenu bon jusqu’au bout. Sa persévérance a payé puisque c’est lui qui a fait plier Toronto avec ses trois paniers de suite sur la fin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.