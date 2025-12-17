Deux nouveaux coloris NBA et WNBA pour la Nike GT Cut 3 Turbo

Les équipementiers redoublent parfois d’imagination pour essayer d’habiller leurs nouveaux modèles de façon originale et inédite. Mais le classique peut aussi faire parfaitement l’affaire, comme en témoigne cette nouvelle collection estampillée “NBA & WNBA” de la Nike GT Cut 3 Turbo, qui propose plusieurs coloris aux couleurs des franchises de la ligue nord-américaine.

Les versions aux couleurs de Minnesota et Dallas ont lancé la série. En voici deux supplémentaires, à commencer par la “Suns-Mercury”, qui s’affiche aux couleurs de la franchise de Phoenix, avec une partie en violet et une autre en orange avec du blanc pour compléter l’ensemble.

L’autre modèle baptisé “Lakers-Sparks” pourrait bien être l’un des best-sellers de la gamme, avec sa tige en “Purple-and-Gold” pour illustrer les mythiques franchises californiennes des Lakers en NBA et des Sparks en WNBA. Les deux modèles sont ornés d’un “Swoosh” en gris métal sur les parties latérales.

Les Nike GT Cut 3 Turbo “Suns-Mercury” et “Lakers-Sparks” sont d’ores et déjà disponibles sur Basket4Ballers au prix de 200 euros. Quelle sera la prochaine équipe à être mise à l’honneur ?