Stats & Highlights de la nuit | Le 4 à la suite pour les Wolves

Les Wolves peuvent gagner un match avec un Anthony Edwards maintenu à 11 points… La preuve avec ce succès, 125-116, obtenu à la Nouvelle Orléans avec de grosses perf’ de la “frontline” : 28 points pour Julius Randle, 19 points de Naz Reid et 15 points, 12 rebonds de Rudy Gobert.

Menés à l’entame du dernier quart-temps (91-88), les Wolves répondent par un 15-0 pour prendre les commandes, et ne plus les lâcher. Côté Pelicans, c’est une cinquième défaite de rang malgré les 21 points, 8 rebonds et 7 passes de Trey Murphy III.

Pas de troisième victoire de suite pour les Nets qui s’écroulent dans le dernier quart-temps face au Jazz. Privés de Michael Porter Jr, laissé au repos, les Nets avaient compté jusqu’à 15 points d’avance en première mi-temps, et ils comptaient encore neuf points d’avance au début du 4e.

Et puis c’est le trou noir, et Lauri Markkanen (30 points) et Keyonte George (29 points) se chargent d’égaliser d’abord à six minutes de la fin, puis d’assommer les Nets. Les deux compères inscrivent 18 des 42 points de Utah dans le dernier quart-temps pour une victoire 123-110. A Brooklyn, Noah Clowney est le plus en vue avec 29 points.

New Orleans – Minnesota : 116-125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Brooklyn – Utah : 110-123

