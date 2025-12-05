Matchs
Stats & Highlights de la nuit | Le 4 à la suite pour les Wolves

NBA – Sans surprise, les Wolves s’imposent à la Nouvelle Orléans, tandis que le Jazz vient renverser les Nets à Brooklyn.

wolvesLes Wolves peuvent gagner un match avec un Anthony Edwards maintenu à 11 points… La preuve avec ce succès, 125-116, obtenu à la Nouvelle Orléans avec de grosses perf’ de la “frontline” : 28 points pour Julius Randle, 19 points de Naz Reid et 15 points, 12 rebonds de Rudy Gobert.

Menés à l’entame du dernier quart-temps (91-88), les Wolves répondent par un 15-0 pour prendre les commandes, et ne plus les lâcher. Côté Pelicans, c’est une cinquième défaite de rang malgré les 21 points, 8 rebonds et 7 passes de Trey Murphy III.

Pas de troisième victoire de suite pour les Nets qui s’écroulent dans le dernier quart-temps face au Jazz. Privés de Michael Porter Jr, laissé au repos, les Nets avaient compté jusqu’à 15 points d’avance en première mi-temps, et ils comptaient encore neuf points d’avance au début du 4e.

Et puis c’est le trou noir, et Lauri Markkanen (30 points) et Keyonte George (29 points) se chargent d’égaliser d’abord à six minutes de la fin, puis d’assommer les Nets. Les deux compères inscrivent 18 des 42 points de Utah dans le dernier quart-temps pour une victoire 123-110. A Brooklyn, Noah Clowney est le plus en vue avec 29 points.

New Orleans – Minnesota : 116-125

New Orleans Pelicans / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Karlo Matkovic 18 4/5 0/0 0/0 0 6 6 1 3 0 1 1 8 14
Micah Peavy 15 0/2 0/0 0/0 0 4 4 1 2 1 2 0 0 2
Jose Alvarado 22 5/8 3/5 0/0 0 3 3 1 3 2 2 0 13 14
Trey Alexander 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
Trey Murphy III 34 7/17 0/5 7/8 2 5 7 8 2 2 2 0 21 25
Saddiq Bey 33 8/17 0/5 4/4 3 3 6 1 1 3 0 0 20 21
Derik Queen 29 4/9 0/0 4/4 1 3 4 5 5 1 1 0 12 16
Bryce McGowens 34 5/12 0/3 5/6 0 3 3 5 0 1 0 1 15 17
Jeremiah Fears 34 8/17 2/2 2/2 1 6 7 6 3 1 3 0 20 22
Jordan Hawkins 16 2/6 2/4 1/2 1 2 3 1 2 0 1 1 7 6
Total 43/95 7/25 23/26 8 35 43 29 22 11 12 3 116
Minnesota Timberwolves / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jaden McDaniels 35 6/14 0/2 2/2 2 5 7 5 4 2 2 2 14 20
Julius Randle 37 9/18 2/3 8/8 2 7 9 3 2 0 4 0 28 27
Rudy Gobert 24 5/8 0/0 5/8 6 6 12 3 1 0 1 1 15 24
Anthony Edwards 31 3/6 2/3 3/3 0 6 6 4 4 1 8 3 11 14
Donte DiVincenzo 32 5/10 4/8 1/1 1 3 4 3 4 0 1 1 15 17
Jaylen Clark 14 4/9 2/6 2/2 1 1 2 0 0 1 0 0 12 10
Mike Conley 17 1/7 0/5 0/0 0 1 1 3 4 0 1 0 2 -1
Naz Reid 33 6/13 4/9 3/3 0 7 7 6 1 1 0 2 19 28
Rob Dillingham 8 1/3 0/1 0/0 0 0 0 3 2 0 0 1 2 4
Terrence Shannon Jr. 9 2/4 1/1 2/2 0 1 1 0 0 0 2 0 7 4
Total 42/92 15/38 26/29 12 37 49 30 22 5 19 10 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Brooklyn – Utah : 110-123

Brooklyn Nets / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Terance Mann 18 0/2 0/1 3/4 1 3 4 2 0 0 0 0 3 6
Noah Clowney 34 8/15 3/6 10/12 1 3 4 3 4 0 3 3 29 27
Nicolas Claxton 29 6/12 0/1 0/0 4 5 9 4 1 0 1 1 12 19
Tyrese Martin 22 0/6 0/5 0/0 2 5 7 2 2 0 3 0 0 0
Egor Demin 20 1/4 1/4 0/0 0 1 1 2 4 0 0 0 3 3
Tyson Etienne 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Ziaire Williams 28 7/14 3/10 6/9 0 0 0 1 3 1 1 1 23 15
Danny Wolf 28 5/12 3/8 4/4 1 8 9 3 0 0 2 0 17 20
Day'Ron Sharpe 19 4/8 0/1 2/4 5 3 8 2 1 1 2 1 10 14
Ben Saraf 24 4/7 1/3 3/3 1 1 2 2 1 3 5 1 12 12
Jalen Wilson 16 0/3 0/3 1/2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 -1
Total 35/83 11/42 29/38 15 30 45 22 19 6 17 7 110
Utah Jazz / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Svi Mykhailiuk 25 4/6 2/2 0/0 1 2 3 3 0 0 1 0 10 13
Lauri Markkanen 35 11/18 2/5 6/6 2 6 8 1 1 0 1 0 30 31
Kyle Filipowski 31 6/8 2/2 1/1 1 7 8 5 3 2 1 0 15 27
Airious Bailey 25 2/6 1/1 0/0 0 2 2 0 4 0 0 0 5 3
Keyonte George 31 8/20 4/7 9/9 1 4 5 10 2 0 1 0 29 31
Taylor Hendricks 7 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1
Isaiah Collier 15 1/3 0/0 1/2 0 1 1 3 2 0 2 0 3 2
Brice Sensabaugh 22 2/7 2/5 2/3 1 2 3 3 3 1 2 0 8 7
Kyle Anderson 17 3/5 0/0 2/2 2 3 5 3 2 4 1 1 8 18
Walter Clayton Jr. 24 4/7 1/3 4/4 1 2 3 3 3 0 2 0 13 14
Cody Williams 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -1
Total 42/83 14/25 25/27 9 30 39 31 23 7 12 1 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

