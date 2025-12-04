Stats & Highlights de la nuit | Sale période pour les Cavaliers et les Bulls

Quatrième défaite en cinq matchs pour les Cavaliers, qui tombent à domicile face aux Blazers de Deni Avdija (27 points, 8 rebonds, 7 passes), qui mettent de leur côté fin à une série de trois défaites.
Aucun problème par contre pour les
Knicks, qui ont limité les Hornets à 12 points en premier quart-temps pour faire la course en tête et tranquillement s’imposer, derrière Karl-Anthony Towns (35 points, 18 rebonds, 5 passes). Préféré à Ryan Kalkbrenner dans le cinq majeur, Moussa Diabaté se contente de 2 points et 8 rebonds en 20 minutes, alors que Tidjane Salaün apporte de son côté 13 points à 3/5 de loin en sortie de banc.
Malgré le triple-double de
Josh Giddey (28 points, 11 rebonds, 11 passes), les Bulls s’inclinent eux pour la cinquième fois de suite. Cette fois, c’est à domicile, face aux Nets de Michael Porter Jr. (33 points). Cleveland – Portland : 110-122
Cleveland Cavaliers / 110 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
Pts
Eval
Donovan Mitchell
34
12/26
3/13
6/6
1
4
5
5
4
1
4
0
33
26
Darius Garland
29
2/13
1/8
1/2
0
2
2
4
4
0
0
1
6
1
Lonzo Ball
24
1/9
1/8
0/0
2
5
7
2
1
2
0
0
3
6
Thomas Bryant
13
4/6
3/4
3/4
0
6
6
0
3
0
0
2
14
19
Dean Wade
16
0/3
0/3
0/0
0
1
1
1
0
1
0
2
0
2
Craig Porter
10
0/1
0/0
0/0
0
0
0
2
1
0
1
1
0
1
Nae’Qwan Tomlin
16
2/4
1/3
2/2
1
3
4
1
2
2
0
0
7
12
Jaylon Tyson
33
6/9
1/3
1/2
4
3
7
2
4
0
0
0
14
19
De’Andre Hunter
30
3/9
0/3
4/4
0
3
3
1
2
1
0
1
10
10
Evan Mobley
35
8/14
3/7
4/4
2
8
10
5
3
2
2
5
23
37
Total
38/94
13/52
21/24
10
35
45
23
24
9
7
12
110
Portland Trail Blazers / 122 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
Pts
Eval
Duop Reath
11
2/5
0/1
0/0
1
1
2
0
2
0
0
0
4
3
Jerami Grant
34
5/15
3/8
3/3
1
4
5
6
4
0
1
0
16
16
Toumani Camara
35
5/7
3/5
4/5
1
5
6
4
4
0
2
2
17
24
Donovan Clingan
25
2/8
0/1
1/2
4
9
13
2
2
0
2
1
5
12
Deni Avdija
36
5/10
1/5
16/17
0
8
8
7
4
1
4
0
27
33
Sidy Cissoko
26
4/6
1/2
2/2
1
3
4
1
1
0
0
0
11
14
Shaedon Sharpe
32
7/18
2/5
4/6
2
7
9
5
2
2
2
0
20
21
Caleb Love
27
7/15
4/7
2/2
1
4
5
1
1
1
0
0
20
19
Hansen Yang
05
0/0
0/0
2/2
0
1
1
1
0
0
0
1
2
5
Rayan Rupert
09
0/1
0/0
0/0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Total
37/85
14/34
34/39
12
42
54
27
21
4
11
4
122
New York – Charlotte : 119-104
New York Knicks / 119 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
Pts
Eval
Mikal Bridges
36
7/14
2/7
0/0
1
3
4
2
2
2
0
1
16
18
Josh Hart
36
4/11
1/5
6/7
2
6
8
8
1
1
2
1
15
23
Karl-Anthony Towns
39
13/23
3/7
6/7
5
13
18
5
2
2
1
0
35
48
Jalen Brunson
37
9/16
1/5
7/8
0
2
2
5
3
3
2
0
26
26
Miles McBride
34
4/9
3/7
4/5
1
1
2
1
3
0
0
0
15
12
Jordan Clarkson
20
3/9
0/3
0/0
0
3
3
2
1
1
1
0
6
5
Guerschon Yabusele
09
0/1
0/1
0/0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
Ariel Hukporti
13
0/0
0/0
0/0
2
0
2
0
6
0
2
2
0
2
Tyler Kolek
13
2/5
2/3
0/0
2
1
3
5
0
0
1
1
6
11
Mohamed Diawara
01
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pacome Dadiet
01
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trey Jemison
01
0/0
0/0
0/0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
Total
42/88
12/38
23/27
13
31
44
28
19
9
9
6
119
Charlotte Hornets / 104 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
Pts
Eval
Liam McNeeley
21
3/8
2/5
2/2
1
2
3
1
3
0
0
1
10
10
K.J. Simpson
03
0/1
0/1
1/2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
Miles Bridges
28
3/12
0/5
2/2
1
5
6
0
2
0
1
0
8
4
Kon Knueppel
34
5/16
1/6
2/2
2
2
4
4
0
0
2
0
13
8
Moussa Diabate
20
1/2
0/0
0/0
3
5
8
2
4
1
2
0
2
10
LaMelo Ball
37
12/27
5/13
5/6
2
6
8
9
2
1
4
0
34
32
Sion James
30
3/6
2/5
3/3
0
1
1
0
2
0
0
2
11
11
Tidjane Salaun
23
5/8
3/5
0/0
0
4
4
0
2
1
3
0
13
12
Ryan Kalkbrenner
25
2/4
0/0
4/4
3
6
9
0
2
0
0
3
8
18
Collin Sexton
09
2/4
0/1
0/0
0
1
1
2
0
0
1
1
4
5
Antonio Reeves
10
0/2
0/1
0/0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
-1
Total
36/90
13/42
19/21
12
32
44
19
18
4
13
7
104
Chicago – Brooklyn : 103-113
Chicago Bulls / 103 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
Pts
Eval
Lachlan Olbrich
07
0/1
0/1
0/0
1
0
1
1
2
0
0
0
0
1
Julian Phillips
28
2/6
1/3
0/0
1
0
1
1
3
3
0
0
5
6
Matas Buzelis
33
6/14
1/5
1/2
1
4
5
3
2
1
3
0
14
11
Nikola Vucevic
34
6/18
1/6
3/4
3
8
11
0
2
2
6
0
16
10
Ayo Dosunmu
36
5/13
2/4
4/4
0
2
2
1
1
3
2
1
16
13
Josh Giddey
36
10/14
0/2
8/11
2
9
11
11
0
0
3
0
28
40
Jevon Carter
16
2/8
0/4
2/2
1
2
3
1
0
0
0
0
6
4
Dalen Terry
18
3/6
0/1
0/0
2
3
5
1
3
2
1
0
6
10
Patrick Williams
23
3/7
2/3
2/2
0
3
3
0
2
3
1
0
10
11
Emanuel Miller
08
1/3
0/1
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
Trentyn Flowers
01
0/0
0/0
0/0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Total
38/90
7/30
20/25
11
31
42
20
15
14
16
1
103
Brooklyn Nets / 113 Tirs
Rebonds
Joueurs
Min
Tirs
3pts
LF
O
D
T
Pd
Fte
Int
Bp
Ct
Pts
Eval
Noah Clowney
34
6/13
6/11
2/2
3
4
7
2
3
0
0
0
20
22
Nicolas Claxton
35
6/7
0/0
2/3
1
7
8
9
2
2
1
3
14
33
Tyrese Martin
21
2/7
0/5
0/0
0
1
1
1
2
2
0
0
4
3
Egor Demin
25
3/8
2/5
2/2
0
0
0
4
3
2
4
0
10
7
Ben Saraf
15
2/3
1/2
1/2
0
0
0
2
1
2
3
1
6
6
Ziaire Williams
25
3/7
2/5
0/0
0
4
4
1
2
0
2
1
8
8
Danny Wolf
25
3/5
2/3
0/0
1
3
4
3
2
0
6
0
8
7
Day’Ron Sharpe
13
1/3
0/0
3/3
1
6
7
1
0
2
0
2
5
15
Drake Powell
13
2/5
1/3
0/0
0
1
1
2
0
0
1
0
5
4
Michael Porter Jr.
34
10/20
5/12
8/10
1
9
10
5
4
2
3
1
33
36
Total
38/78
19/46
18/22
7
35
42
30
19
12
20
8
113
