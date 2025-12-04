Stats & Highlights de la nuit | Sale période pour les Cavaliers et les Bulls

Quatrième défaite en cinq matchs pour les Cavaliers, qui tombent à domicile face aux Blazers de Deni Avdija (27 points, 8 rebonds, 7 passes), qui mettent de leur côté fin à une série de trois défaites.

Aucun problème par contre pour les Knicks, qui ont limité les Hornets à 12 points en premier quart-temps pour faire la course en tête et tranquillement s’imposer, derrière Karl-Anthony Towns (35 points, 18 rebonds, 5 passes). Préféré à Ryan Kalkbrenner dans le cinq majeur, Moussa Diabaté se contente de 2 points et 8 rebonds en 20 minutes, alors que Tidjane Salaün apporte de son côté 13 points à 3/5 de loin en sortie de banc.

Malgré le triple-double de Josh Giddey (28 points, 11 rebonds, 11 passes), les Bulls s’inclinent eux pour la cinquième fois de suite. Cette fois, c’est à domicile, face aux Nets de Michael Porter Jr. (33 points).

Cleveland – Portland : 110-122

Cleveland Cavaliers / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Donovan Mitchell 34 12/26 3/13 6/6 1 4 5 5 4 1 4 0 33 26 Darius Garland 29 2/13 1/8 1/2 0 2 2 4 4 0 0 1 6 1 Lonzo Ball 24 1/9 1/8 0/0 2 5 7 2 1 2 0 0 3 6 Thomas Bryant 13 4/6 3/4 3/4 0 6 6 0 3 0 0 2 14 19 Dean Wade 16 0/3 0/3 0/0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 Craig Porter 10 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 Nae’Qwan Tomlin 16 2/4 1/3 2/2 1 3 4 1 2 2 0 0 7 12 Jaylon Tyson 33 6/9 1/3 1/2 4 3 7 2 4 0 0 0 14 19 De’Andre Hunter 30 3/9 0/3 4/4 0 3 3 1 2 1 0 1 10 10 Evan Mobley 35 8/14 3/7 4/4 2 8 10 5 3 2 2 5 23 37 Total 38/94 13/52 21/24 10 35 45 23 24 9 7 12 110 Portland Trail Blazers / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Duop Reath 11 2/5 0/1 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 4 3 Jerami Grant 34 5/15 3/8 3/3 1 4 5 6 4 0 1 0 16 16 Toumani Camara 35 5/7 3/5 4/5 1 5 6 4 4 0 2 2 17 24 Donovan Clingan 25 2/8 0/1 1/2 4 9 13 2 2 0 2 1 5 12 Deni Avdija 36 5/10 1/5 16/17 0 8 8 7 4 1 4 0 27 33 Sidy Cissoko 26 4/6 1/2 2/2 1 3 4 1 1 0 0 0 11 14 Shaedon Sharpe 32 7/18 2/5 4/6 2 7 9 5 2 2 2 0 20 21 Caleb Love 27 7/15 4/7 2/2 1 4 5 1 1 1 0 0 20 19 Hansen Yang 05 0/0 0/0 2/2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 5 Rayan Rupert 09 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Total 37/85 14/34 34/39 12 42 54 27 21 4 11 4 122

New York – Charlotte : 119-104

New York Knicks / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Mikal Bridges 36 7/14 2/7 0/0 1 3 4 2 2 2 0 1 16 18 Josh Hart 36 4/11 1/5 6/7 2 6 8 8 1 1 2 1 15 23 Karl-Anthony Towns 39 13/23 3/7 6/7 5 13 18 5 2 2 1 0 35 48 Jalen Brunson 37 9/16 1/5 7/8 0 2 2 5 3 3 2 0 26 26 Miles McBride 34 4/9 3/7 4/5 1 1 2 1 3 0 0 0 15 12 Jordan Clarkson 20 3/9 0/3 0/0 0 3 3 2 1 1 1 0 6 5 Guerschon Yabusele 09 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 Ariel Hukporti 13 0/0 0/0 0/0 2 0 2 0 6 0 2 2 0 2 Tyler Kolek 13 2/5 2/3 0/0 2 1 3 5 0 0 1 1 6 11 Mohamed Diawara 01 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pacome Dadiet 01 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trey Jemison 01 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Total 42/88 12/38 23/27 13 31 44 28 19 9 9 6 119 Charlotte Hornets / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Liam McNeeley 21 3/8 2/5 2/2 1 2 3 1 3 0 0 1 10 10 K.J. Simpson 03 0/1 0/1 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Miles Bridges 28 3/12 0/5 2/2 1 5 6 0 2 0 1 0 8 4 Kon Knueppel 34 5/16 1/6 2/2 2 2 4 4 0 0 2 0 13 8 Moussa Diabate 20 1/2 0/0 0/0 3 5 8 2 4 1 2 0 2 10 LaMelo Ball 37 12/27 5/13 5/6 2 6 8 9 2 1 4 0 34 32 Sion James 30 3/6 2/5 3/3 0 1 1 0 2 0 0 2 11 11 Tidjane Salaun 23 5/8 3/5 0/0 0 4 4 0 2 1 3 0 13 12 Ryan Kalkbrenner 25 2/4 0/0 4/4 3 6 9 0 2 0 0 3 8 18 Collin Sexton 09 2/4 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 1 1 4 5 Antonio Reeves 10 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 Total 36/90 13/42 19/21 12 32 44 19 18 4 13 7 104

Chicago – Brooklyn : 103-113