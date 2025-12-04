Matchs
Stats & Highlights de la nuit | Sale période pour les Cavaliers et les Bulls

NBA – Battus à domicile, les Cavaliers sortent du Top 6 de l’Est alors que les Bulls, également vaincus dans leur salle, sortent carrément du Top 10…

Les Cavaliers face aux BlazersQuatrième défaite en cinq matchs pour les Cavaliers, qui tombent à domicile face aux Blazers de Deni Avdija (27 points, 8 rebonds, 7 passes), qui mettent de leur côté fin à une série de trois défaites.

Aucun problème par contre pour les Knicks, qui ont limité les Hornets à 12 points en premier quart-temps pour faire la course en tête et tranquillement s’imposer, derrière Karl-Anthony Towns (35 points, 18 rebonds, 5 passes). Préféré à Ryan Kalkbrenner dans le cinq majeur, Moussa Diabaté se contente de 2 points et 8 rebonds en 20 minutes, alors que Tidjane Salaün apporte de son côté 13 points à 3/5 de loin en sortie de banc.

Malgré le triple-double de Josh Giddey (28 points, 11 rebonds, 11 passes), les Bulls s’inclinent eux pour la cinquième fois de suite. Cette fois, c’est à domicile, face aux Nets de Michael Porter Jr. (33 points).

Cleveland – Portland : 110-122

Cleveland Cavaliers / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Donovan Mitchell 34 12/26 3/13 6/6 1 4 5 5 4 1 4 0 33 26
Darius Garland 29 2/13 1/8 1/2 0 2 2 4 4 0 0 1 6 1
Lonzo Ball 24 1/9 1/8 0/0 2 5 7 2 1 2 0 0 3 6
Thomas Bryant 13 4/6 3/4 3/4 0 6 6 0 3 0 0 2 14 19
Dean Wade 16 0/3 0/3 0/0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2
Craig Porter 10 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1
Nae’Qwan Tomlin 16 2/4 1/3 2/2 1 3 4 1 2 2 0 0 7 12
Jaylon Tyson 33 6/9 1/3 1/2 4 3 7 2 4 0 0 0 14 19
De’Andre Hunter 30 3/9 0/3 4/4 0 3 3 1 2 1 0 1 10 10
Evan Mobley 35 8/14 3/7 4/4 2 8 10 5 3 2 2 5 23 37
Total 38/94 13/52 21/24 10 35 45 23 24 9 7 12 110
Portland Trail Blazers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Duop Reath 11 2/5 0/1 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 4 3
Jerami Grant 34 5/15 3/8 3/3 1 4 5 6 4 0 1 0 16 16
Toumani Camara 35 5/7 3/5 4/5 1 5 6 4 4 0 2 2 17 24
Donovan Clingan 25 2/8 0/1 1/2 4 9 13 2 2 0 2 1 5 12
Deni Avdija 36 5/10 1/5 16/17 0 8 8 7 4 1 4 0 27 33
Sidy Cissoko 26 4/6 1/2 2/2 1 3 4 1 1 0 0 0 11 14
Shaedon Sharpe 32 7/18 2/5 4/6 2 7 9 5 2 2 2 0 20 21
Caleb Love 27 7/15 4/7 2/2 1 4 5 1 1 1 0 0 20 19
Hansen Yang 05 0/0 0/0 2/2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 5
Rayan Rupert 09 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Total 37/85 14/34 34/39 12 42 54 27 21 4 11 4 122

New York – Charlotte : 119-104

New York Knicks / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Mikal Bridges 36 7/14 2/7 0/0 1 3 4 2 2 2 0 1 16 18
Josh Hart 36 4/11 1/5 6/7 2 6 8 8 1 1 2 1 15 23
Karl-Anthony Towns 39 13/23 3/7 6/7 5 13 18 5 2 2 1 0 35 48
Jalen Brunson 37 9/16 1/5 7/8 0 2 2 5 3 3 2 0 26 26
Miles McBride 34 4/9 3/7 4/5 1 1 2 1 3 0 0 0 15 12
Jordan Clarkson 20 3/9 0/3 0/0 0 3 3 2 1 1 1 0 6 5
Guerschon Yabusele 09 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
Ariel Hukporti 13 0/0 0/0 0/0 2 0 2 0 6 0 2 2 0 2
Tyler Kolek 13 2/5 2/3 0/0 2 1 3 5 0 0 1 1 6 11
Mohamed Diawara 01 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacome Dadiet 01 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trey Jemison 01 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 42/88 12/38 23/27 13 31 44 28 19 9 9 6 119
Charlotte Hornets / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Liam McNeeley 21 3/8 2/5 2/2 1 2 3 1 3 0 0 1 10 10
K.J. Simpson 03 0/1 0/1 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Miles Bridges 28 3/12 0/5 2/2 1 5 6 0 2 0 1 0 8 4
Kon Knueppel 34 5/16 1/6 2/2 2 2 4 4 0 0 2 0 13 8
Moussa Diabate 20 1/2 0/0 0/0 3 5 8 2 4 1 2 0 2 10
LaMelo Ball 37 12/27 5/13 5/6 2 6 8 9 2 1 4 0 34 32
Sion James 30 3/6 2/5 3/3 0 1 1 0 2 0 0 2 11 11
Tidjane Salaun 23 5/8 3/5 0/0 0 4 4 0 2 1 3 0 13 12
Ryan Kalkbrenner 25 2/4 0/0 4/4 3 6 9 0 2 0 0 3 8 18
Collin Sexton 09 2/4 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 1 1 4 5
Antonio Reeves 10 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1
Total 36/90 13/42 19/21 12 32 44 19 18 4 13 7 104

Chicago – Brooklyn : 103-113

Chicago Bulls / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Lachlan Olbrich 07 0/1 0/1 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1
Julian Phillips 28 2/6 1/3 0/0 1 0 1 1 3 3 0 0 5 6
Matas Buzelis 33 6/14 1/5 1/2 1 4 5 3 2 1 3 0 14 11
Nikola Vucevic 34 6/18 1/6 3/4 3 8 11 0 2 2 6 0 16 10
Ayo Dosunmu 36 5/13 2/4 4/4 0 2 2 1 1 3 2 1 16 13
Josh Giddey 36 10/14 0/2 8/11 2 9 11 11 0 0 3 0 28 40
Jevon Carter 16 2/8 0/4 2/2 1 2 3 1 0 0 0 0 6 4
Dalen Terry 18 3/6 0/1 0/0 2 3 5 1 3 2 1 0 6 10
Patrick Williams 23 3/7 2/3 2/2 0 3 3 0 2 3 1 0 10 11
Emanuel Miller 08 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Trentyn Flowers 01 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 38/90 7/30 20/25 11 31 42 20 15 14 16 1 103
Brooklyn Nets / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Noah Clowney 34 6/13 6/11 2/2 3 4 7 2 3 0 0 0 20 22
Nicolas Claxton 35 6/7 0/0 2/3 1 7 8 9 2 2 1 3 14 33
Tyrese Martin 21 2/7 0/5 0/0 0 1 1 1 2 2 0 0 4 3
Egor Demin 25 3/8 2/5 2/2 0 0 0 4 3 2 4 0 10 7
Ben Saraf 15 2/3 1/2 1/2 0 0 0 2 1 2 3 1 6 6
Ziaire Williams 25 3/7 2/5 0/0 0 4 4 1 2 0 2 1 8 8
Danny Wolf 25 3/5 2/3 0/0 1 3 4 3 2 0 6 0 8 7
Day’Ron Sharpe 13 1/3 0/0 3/3 1 6 7 1 0 2 0 2 5 15
Drake Powell 13 2/5 1/3 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 5 4
Michael Porter Jr. 34 10/20 5/12 8/10 1 9 10 5 4 2 3 1 33 36
Total 38/78 19/46 18/22 7 35 42 30 19 12 20 8 113

