Chris Paul en moins, les Clippers viennent gifler les Hawks

Après avoir brutalement coupé Chris Paul, les Clippers étaient de retour au jeu à Atlanta pour y défier les Hawks, amputés du duo Trae Young – Jalen Johnson, une équipe face à laquelle ils avaient perdu plus tôt dans la saison notamment à cause d’un coup chaud de Vit Krejci auteur de 28 points avec 8 tirs à 3-points en sortie de banc.

Comme lors du dernier affrontement entre les deux équipes, ce sont les Clippers qui démarrent bien ce match puisque les hommes de Tyronn Lue passent un 14-4 dès le début de la rencontre. Une avance que les Angelinos conservent jusqu’à la fin de ce premier acte notamment grâce à un James Harden (27 points, 9 rebonds, 3 interceptions) auteur de 13 points, mais une flèche à 3-points de Luke Kennard ramène les Hawks à six longueurs avant d’entamer le deuxième quart-temps (27-21).

La période démarre par un panier à 3-points de Zaccharie Risacher (11 points, 3 rebonds, 3 passes) et quelques minutes plus tard Dyson Daniels réussit un 2+1 avec une faute de Kris Dunn, ce qui permet à Atlanta de reprendre l’avantage (33-32) sauf que Cam Christie répond à son tour avec un 2+1 pour remettre les Clippers devant.

Les Clippers s’envolent

Dès lors, Los Angeles se démarque grâce à sa défense et force Atlanta à perdre de nombreux ballons. En première mi-temps, les hommes de Quin Snyder commettent onze pertes de balle. De l’autre côté du terrain, les Californiens peuvent compter sur deux paniers de suite de Kawhi Leonard (21 points à 7/21 au tir et 1/7 de loin) pour reprendre dix points d’avance. Au moment de rejoindre les vestiaires, ils mènent 55 à 41.

La deuxième mi-temps débute par un tir primé de Kawhi Leonard, son seul de la soirée, et événement rare du côté des Clippers cette saison, ils ne s’écroulent pas dans le troisième quart-temps. Si à la fin de celui-ci, James Harden balance un “air ball”, John Collins prend le rebond et remet la balle dans le cercle alors que le buzzer retentit. Un panier qui offre 21 points d’avance à Los Angeles avant le début du quatrième quart-temps (94-73).

Nicolas Batum (6 points, 3 rebonds, 2 passes) répond à un panier de Zaccharie Risacher avec une flèche longue distance et il est suivi par un tir primé de Kobe Sanders (100-77). Kawhi Leonard se charge de terminer ce 7-0 pour donner vingt-cinq points d’avance à son équipe. Un retard qu’Atlanta n’arrive pas à combler et s’incline 92 à 115. Ainsi, les hommes de Tyronn Lue mettent fin à leur série de cinq défaites de suite avant d’aller défier les Grizzlies ce vendredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Clippers avec la manière. Los Angeles a réalisé une de ses performances les plus abouties de la saison en menant les débats dès le début de la rencontre. Si les Hawks ont eu un sursaut dans le deuxième quart-temps, les Californiens ne se sont pas écroulés et ont vite creusé un nouvel écart alors que Kawhi Leonard n’a pas été adroit (7/21 au tir). Mieux encore, les Clippers ont montré une belle défense en encaissant seulement 92 points et forçant Atlanta à perdre 16 ballons.

La bataille du rebond. Autre élément qui peut expliquer cette victoire californienne, les rebonds. Les Clippers en ont capté 54 rebonds dont 17 par Ivica Zubac contre 38 pour les Géorgiens, ce qui leur a permis d’obtenir de nombreuses secondes chances à l’image de cette prise de John Collins à la fin du troisième acte qui a redonné 20 points d’avance à Los Angeles.

Une attaque qui coince. Sans Jalen Johnson, l’attaque d’Atlanta s’est enrayée. Alors que trois joueurs avaient inscrit au moins vingt points lors de la défaite face aux Pistons, cette fois-ci, seul Nickeil Alexander-Walker a réussi à atteindre la barre des vingt unités avec 21 points. Derrière lui, ce fut compliqué à l’image de ce 34/85 au tir, soit à peine 40% de réussite sur la rencontre.