Toujours sans Wemby, les Spurs gagnent à Orlando !

Si les Spurs prennent le meilleur départ, grâce à la qualité de leurs shooteurs, le Magic profite de leurs pertes de balle et d’une belle efficacité près du cercle pour recoller, à l’issue d’un premier quart-temps aussi intense que rythmé, entre des équipes aux résultats similaires (31-29). Et toutes deux privées de leurs intérieurs All-Stars, Victor Wembanyama et Paolo Banchero.

Même en « back-to-back », les joueurs de San Antonio sont bien en jambes, faisant assez logiquement la course en tête, derrière De’Aaron Fox et Harrison Barnes. Un 9-0 leur offre une dizaine de points d’avance, que Devin Vassell se chargera d’entretenir, pendant qu’Orlando est plombé par sa maladresse (58-49). Malgré les efforts de Franz Wagner, Tristan Da Silva ou Jalen Suggs.

Le réveil de Desmond Bane dynamise un temps le Magic, au même titre que l’agressivité constante de Jalen Suggs, sauf que les Spurs peuvent compter sur Devin Vassell, Keldon Johnson et surtout De’Aaron Fox pour laisser passer l’orage et maintenir l’écart. Les ratés à 3-points s’accumulent de part et d’autre, mais les rebonds offensifs des uns annulent les points après perte de balle des autres (86-79).

Alors que le rookie Dylan Harper cherche à plier l’affaire au plus vite, en prenant le jeu à son compte, Orlando s’accroche tant bien que mal avec Franz Wagner et Goga Bitadze, agressifs jusqu’au panier. Si tout passe par Harper à San Antonio, un autre rookie se montre ensuite avec son énergie, en la personne de Jase Richardson, avant que le retour de De’Aaron Fox (et ses 3-points) ne redonne de l’air aux Texans. Pour de bon ?

Eh bien non car, à -8, Desmond Bane puis Franz Wagner lancent le « run » qui enflamme toute une salle, histoire de répondre à De’Aaron Fox donc. Après trois lancers, le Magic se retrouve carrément… à égalité ! Sur la possession suivante, Fox provoque toutefois la faute de Jonathan Isaac, synonyme de lancers-francs de la victoire (114-112), malgré la dernière tentative de Wagner contrée par Luke Kornet !

Auteur de 31 points en 29 minutes, De’Aaron Fox est l’homme de la soirée, laissant Franz Wagner (25 points, 6 passes) et Jalen Suggs (24 points) avec leurs regrets.

À RETENIR

– Sans « Wemby », San Antonio pointe à 7-2. Le collectif texan a décidément de la ressource sur ce début de saison. Guidés par De’Aaron Fox et sauvés par Luke Kornet, les Spurs frôlent les 80% de victoires sans Victor Wembanyama (alors que Stephon Castle manque aussi à l’appel), et cela change de leurs 36% de la saison dernière. Outre Fox et Kornet, Mitch Johnson a pu faire confiance à Harrison Barnes, Keldon Johnson, Devin Vassell et Julian Champagnie, qui ont répondu présent cette nuit, alors que le rookie Dylan Harper n’en finit pas d’impressionner avec sa maturité, observée une bonne partie du quatrième quart-temps.

– Orlando freiné. Si les Spurs engrangent une quatrième victoire en cinq matchs, le Magic se calme quelque peu, après ses six victoires en sept matchs. À force de courir après le score, les Floridiens ont bien cru réaliser le hold-up sur la fin, quand Franz Wagner a égalisé à 112 partout, sauf que les Texans ont su garder la tête froide, malgré la fatigue du « back-to-back », pour acter ce succès globalement mérité. Même si ses hommes ont dominé dans la peinture et excellé sur jeu rapide, Jamahl Mosley ne doit plus en pouvoir de cette maladresse à 3-points, qui les suit depuis si longtemps.