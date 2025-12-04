Matchs
À Indiana, Jamal Murray (52 points) prend feu : 10/11 à 3-points !

Publié le 4/12/2025 à 7:03
NBA – Pas de record en carrière pour Jamal Murray, mais une 8e victoire de suite à l’extérieur pour les Nuggets.

jamal murrayOn l’avait quitté, boitillant au début du troisième quart-temps de la rencontre face aux Mavericks, et il était très incertain face aux Pacers, mais finalement, Jamal Murray a carrément signé l’un de ses meilleurs matches en carrière et même l’une des plus grandes perf’ de l’histoire à 3-points avec 52 points à 19 sur 25 aux tirs, dont 10 sur 11 à 3-points ! Dans son sillage, et évidemment celui d’un Nikola Jokic proche du triple-double, les Nuggets s’imposent 135-120 à Indianapolis.

Après n’avoir inscrit que 10 points contre les Mavericks lundi soir, Jamal Murray en avait déjà 10 dans le premier quart-temps, à 4/6 au tir dont 2/3 à 3 points, et ce n’était qu’un tour de chauffe. Mis sur orbite par un Jokic passeur, Murray est au coeur d’un 13-0 en premier quart-temps pour donner 10 points d’avance aux Nuggets (27-17).

Les Pacers s’accrochent grâce à ses seconds couteaux comme Jarace Walker ou Garrison Mathews. Sans être aussi chaud que son frère Ryan lundi soir, Andrew Nembhard pose de gros problèmes aux Nuggets, et à cinq minutes de la mi-temps, Indiana est revenu à cinq unités (50-45). La suite ? Un festival d’adresse des Nuggets qui signent un 10 sur 11 aux tirs en cinq minutes ! Ils inscrivent 16 points de suite pour finir la mi-temps sur un 22-3. A la pause, les Nuggets mènent 72-48, et Murray en est déjà à 23 points, avec 9 tirs réussis sur 11 et 5/6 à 3-points.

Les Pacers s’accrochent

Après la pause, la rencontre se transforme en duel entre Murray et Ben Sheppard. Les deux inscrivent les 16 premiers points du troisième quart-temps, mais c’est Nikola Jokic qui fait ensuite la différence pour passer l’écart à +27 (88-61). Rick Carlisle prend un temps-mort, et les Sheppard, Siakam ou encore McConnell multiplient les efforts pour repasser sous la barre des 20 points. A chaque rapproché, c’est Jokic ou leur ancien coéquipier Bruce Brown qui stoppe leur élan (102-75).

Mais les Nuggets s’endorment, et les Pacers en profitent vraiment dans le 4e quart-temps. Walker continue de découper la défense des Nuggets, et il ramène Indiana à 13 unités à sept minutes de la fin. David Adelman n’a pas d’autre choix que de remettre Nikola Jokic sur le terrain. Le duo Murray-Jokic se trouve les yeux fermés et en moins de deux minutes, l’écart flirte à nouveau avec les 20 points (121-102).

Pascal Siakam n’abdique pas et il frappe deux fois à 3-points pour ramener à nouveau l’écart à -13 (128-115). Le “money time” est âpre. Plus aucun tir ne rentre des deux côtés, et c’est finalement Murray qui valide la victoire des Nuggets à deux minutes de la fin pour un score final de 135-120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver voyage toujours aussi bien. Alors que les Nuggets restent sur quatre défaites de suite à domicile, les coéquipiers de Nikola Jokic enchaînent une 8e victoire de rang en déplacement ! Avec 15 victoires pour 6 défaites, les joueurs d’Adelman restent collés au bon wagon, avec une défaite de plus que les Lakers, 2e de leur conférence.

– Murray proche d’un record. Sous les yeux d’Adam Silver, Jamal Murray s’approche de son record en carrière (55 points) avec ses 52 points à 19 sur 25 aux tirs, et donc 10 sur 11 à 3-points. Dans l’histoire, seuls deux joueurs ont inscrit 50 points et plus avec une telle adresse et un tel volume à 3-points. Il s’agit donc de Murray et… d’Aaron Gordon, lors de la soirée d’ouverture de la saison NBA. Points communs aux deux : ils jouent à Denver et ils ont Nikola Jokic pour les mettre sur orbite.

– Jokic diminué ? En premier quart-temps, Jokic a rejoint directement les vestiaires alors qu’il restait quatre minutes à jouer. Peut-être est-ce à cause de son poignet gauche qui continue de le tirailler. Il reviendra au début du deuxième quart-temps pour distribuer le jeu, mais il a été, globalement, moins actif que d’habitude au rebond. Peut-être pour éviter d’aggraver cette petite entorse.

Indiana Pacers / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jarace Walker 22 4/7 1/2 2/2 0 3 3 0 2 0 1 0 11 10
Johnny Furphy 16 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1
Isaiah Jackson 17 3/4 0/0 0/0 2 4 6 0 3 1 0 0 6 12
T.J. McConnell 16 7/10 0/0 0/0 0 1 1 6 3 3 1 1 14 21
Garrison Mathews 20 3/4 1/2 2/2 0 0 0 1 1 0 0 0 9 9
Taelon Peter 03 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
Bennedict Mathurin 28 5/10 2/3 3/3 2 5 7 2 2 0 4 0 15 15
Pascal Siakam 34 7/16 3/5 6/8 0 3 3 4 5 0 1 0 23 18
Jay Huff 18 1/6 1/6 0/0 0 1 1 2 3 0 0 2 3 3
Ben Sheppard 18 5/5 3/3 1/2 0 5 5 2 1 2 1 0 14 21
Andrew Nembhard 28 5/11 2/3 4/6 1 2 3 7 1 0 1 1 16 18
Tony Bradley 14 1/2 0/0 5/6 2 2 4 0 2 0 1 1 7 9
Jeremiah Robinson-Earl 03 1/4 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1
Ethan Thompson 03 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 42/81 13/28 23/29 8 30 38 24 24 6 12 5 120
Denver Nuggets / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Tim Hardaway Jr. 27 4/8 2/4 1/1 0 0 0 1 0 1 0 0 11 9
Bruce Brown 26 6/7 1/1 1/2 2 2 4 0 3 0 2 1 14 15
Jonas Valanciunas 11 3/5 0/0 3/4 0 3 3 0 3 1 1 0 9 9
Zeke Nnaji 12 1/1 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 2 4
Curtis Jones 02 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 3
Hunter Tyson 02 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Jalen Pickett 02 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Spencer Jones 17 0/1 0/1 1/2 0 3 3 0 4 0 0 0 1 2
Peyton Watson 36 3/8 1/3 4/5 0 7 7 0 4 1 0 3 11 16
Nikola Jokic 35 9/17 1/4 5/5 1 7 8 13 2 0 4 1 24 34
Cameron Johnson 34 3/7 2/3 1/2 1 3 4 4 4 1 1 0 9 12
Jamal Murray 36 19/25 10/11 4/5 0 6 6 4 0 1 1 0 52 55
Total 49/83 17/28 20/26 5 33 38 23 21 6 10 5 135

Par Fabrice Auclert
