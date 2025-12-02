Jamal Murray rejoint à son tour l’infirmerie des Nuggets…

Nouvelle soirée compliquée pour Denver ! Outre la défaite face aux Mavericks, la quatrième de suite à domicile, les Nuggets ont également perdu Jamal Murray. Le meneur s’est blessé à la cheville dans le troisième quart-temps et si, après un bref passage au vestiaire, il est revenu sur le terrain, il a quitté les siens avant le début du dernier acte.

« Évidemment, c’est une absence importante », souligne David Adelman qui annonce que Jamal Murray passera des examens ce mardi. « C’est un joueur robuste. S’il a décidé d’arrêter de jouer à cause de la douleur, c’est qu’il avait vraiment mal. J’espère qu’il pourra revenir pour le prochain match. »

Sans son meneur, Denver a concédé un 29-17 dans le dernier quart-temps et s’est finalement incliné…

« C’est un joueur important, il peut marquer et impliquer ses coéquipiers », rappelle Nikola Jokic. « Mais si quelqu’un est absent, nous ne pouvons pas penser à lui. D’autres joueurs doivent se montrer et nous devons trouver un moyen pour remporter des matchs. »

Les blessures s’enchaînent…

Si la blessure de Jamal Murray devait l’éloigner des terrains, il rejoindrait une infirmerie déjà bien remplie dans le Colorado puisque les Nuggets ne peuvent pas compter sur Aaron Gordon, victime d’une lésion aux ischio-jambiers, ni sur Christian Braun, blessé à la cheville, tous les deux absents jusqu’en 2026. Deux pertes qui pèsent énormément sur la défense de Denver, mais comme Nikola Jokic, David Adelman ne veut pas se trouver d’excuse.

« Je ne vais pas venir ici tous les soirs, m’asseoir et parler de ceux qui sont absents », s’agace l’entraîneur de Denver. « Nous avons assez d’éléments pour être plus régulier défensivement. »

Ces nombreuses absences expliquent tout de même la période de moins bien traversée par Denver en ce moment, qui n’arrive plus à remporter deux matchs de suite alors que l’équipe des Rocheuses s’apprête à partir pour un « road trip » de quatre matchs, avec un premier déplacement à Indiana ce mercredi.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 19 34:47 48.3 41.5 89.5 0.5 4.0 4.5 6.7 1.7 1.1 2.5 0.3 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.