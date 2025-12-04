Sans Giannis (blessé), les Bucks font céder les Pistons !

Comment les Bucks pouvaient-ils plus mal démarrer la rencontre ? Après seulement trois minutes, Giannis Antetokounmpo se blesse au mollet droit et doit quitter ses partenaires pour le restant de la rencontre. C’est déjà un sacré coup dur. Ensuite, pendant presque huit minutes, les troupes de Doc Rivers, qui perdent beaucoup de ballons, n’arrivent pas à inscrire un second panier. Résultat : un 19-4 des Pistons pour entamer la partie. Heureusement, quelques paniers primés de Kevin Porter Jr. et AJ Green donnent de l’air (21-30).

C’est d’ailleurs le meneur de jeu le plus actif de son équipe, avec Jericho Sims. Les Bucks passent un 16-4 pour conclure la première période, mais ce sont toujours les Pistons qui ont les commandes (49-52).

Detroit semble contrôler les choses mais, après plusieurs minutes sans panier, voit Myles Turner, sur un 3-pts, permettre à Milwaukee de passer devant. Ça ne dure pas, la défense de zone des Bucks n’étant pas assez forte pour ralentir Cade Cunningham et compagnie (78-85).

Néanmoins, on sent que les locaux ne veulent pas lâcher et la pression devient de plus en forte. Le public donne de la voix à chaque panier, à chaque ballon perdu des Pistons, qui sont nombreux dans ce dernier acte.

AJ Green trouve la cible à 3-pts deux fois de suite et les Bucks passent à nouveau devant au score. Les Pistons répondent mais, dans les dernières secondes, cèdent face à un panier important, avec la faute, de Sims. Cade Cunningham fait airball derrière l’arc et Milwaukee s’impose 113-109.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’absence de Giannis Antetokounmpo. C’est le fait du match. Après trois minutes, le double MVP se retrouve au sol, touché au mollet droit. Le Grec, dont on dit qu’il pense à son avenir, ne reviendra pas en jeu et va laisser ses coéquipiers pendant 45 minutes face à la meilleure équipe de l’Est.

– Les Pistons un peu trop dans la gestion. Le très bon démarrage et le forfait de Giannis ont sûrement donné des ailes aux Pistons, qui ont imaginé une soirée plutôt tranquille. Pendant la majorité de la rencontre, Detroit était dans la gestion, donnant le sentiment de ne pas vouloir faire trop, le simple sérieux étant sans doute suffisant pour repartir de Milwaukee avec une victoire. Ça n’a pas fonctionné jusqu’à la fin (huit ballons perdus dans le dernier quart-temps), avec une réaction timide dans les derniers instants. Un peu trop en mode patron et gestionnaire, l’équipe du Michigan a « oublié » de conclure, de tuer son adversaire.

– Jericho Sims signe son meilleur match. Divine surprise pour Doc Rivers, qui a pu compter sur le pivot en l’absence de Giannis. Avec Kevin Porter Jr. (26 points), l’ancien des Knicks a été le joueur déterminant de la victoire de Milwaukee, avec 15 points et 14 rebonds. Son meilleur match en carrière puisque c’est son record aux points, et il égale celui au rebond.