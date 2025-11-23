Jamahl Mosley rassure et ironise sur son petit malaise

Cette nuit, au retour des vestiaires, le Magic est réapparu sans son coach Jamahl Mosley pour attaquer la deuxième mi-temps face aux Knicks. A sa place, Joe Prunty, son premier assistant, et personne n’a vu la différence puisque le Magic a largement dominé la suite pour finalement s’imposer 133-121.

“J’étais un peu étourdi, presque pris de vertiges sur la touche. C’est là que ça a commencé. Je n’aurais probablement pas dû crier sur l’arbitre comme ça. C’est ça qui a déclenché le truc” ironise-t-il en conférence de presse. “Mais je vais beaucoup mieux maintenant. C’était un peu effrayant, mais dans l’ensemble, ça va beaucoup mieux. Nos gars ont fait un super boulot. Il faut leur donner du crédit, ainsi qu’aux coachs, pour avoir maintenu notre standard, exactement ce dont on parle tout le temps. Surtout en seconde mi-temps.”

Joe Prunty a l’habitude des missions d’intérim

Mosley a d’ores et déjà annoncé qu’il sera sur le banc ce soir, pour le back-to-back, face aux Celtics, et il en profite pour rendre hommage à son staff et à Prunty en particulier. Passé par les Hawks et les Bucks, Joe Prunty a l’habitude des intérims, et partout où il est passé les coaches ont vanté ses qualités de premier assistant.

“J’ai essayé de suivre le match avec les stats” poursuit-il. “Joe est excellent. Joe est préparé. Joe est un bosseur. Joe fait un travail phénoménal avec ces gars. Il en a vu plus que la plupart des gens peuvent imaginer. Il parle toujours de notre standard. Il sait ce que c’est et il sait comment les gars réagissent à ça. Il faut donner du crédit au staff qui avait préparé le match, sachant qu’on les avait déjà joués. Cela démontre juste qu’on continue de maintenir notre standard, dans ce qu’on peut accomplir et comment on souhaite le faire”.