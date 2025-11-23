Le Magic fait encore chuter les Knicks avec autorité

Il y a dix jours, le Magic profitait d’un déplacement au Madison Square Garden pour enclencher la série qui lui permettrait de se remettre à l’endroit collectivement, après un début de saison compliqué. Près de deux semaines plus tard, les Knicks ont une fois de plus subi la loi des Floridiens (133-121), à l’issue d’un match animé.

Si Jalen Brunson (33 points, 11 passes) et Karl-Anthony Towns (24 points, 8 rebonds) ont fait en sorte de tenir leur rang du côté de New York, ils n’ont pas été capables de tenir la comparaison avec le trio Franz Wagner (37 points, 7 passes, 6 rebonds) – Desmond Bane (27 points) – Jalen Suggs (26 points), tout bonnement irrésistible pour Orlando, alors que Paolo Banchero manquait encore à l’appel.

Passé proche d’établir son nouveau record de points en carrière, Franz Wagner aura porté le Magic pendant trois quarts-temps, le réveillant notamment quand les Knicks avaient pris un départ canon (15-5), dans le sillage d’un Jalen Brunson tranchant et dans tous les bons coups. Les choses se sont alors équilibrées jusqu’à la fin du troisième quart-temps (93-93), l’écart n’excédant plus la barre des dix unités.

Moment choisi par Orlando pour faire la différence. Déjà, avec un 12-2 impulsé par Desmond Bane, Anthony Black et Jonathan Isaac, mais surtout avec un 13-0 initié par le fameux trio Franz Wagner – Desmond Bane – Jalen Suggs. L’énergie était au plus haut dans les rangs floridiens, autant que leur adresse à 3-points ou leur domination dans la peinture, et leur défense a également fait exploser l’attaque new-yorkaise.

En moins de trois minutes, l’écart est donc passé de +5 à +18 en faveur des locaux, ni Jalen Brunson, ni Karl-Anthony Towns ne réussissant à relancer un « run » pour enflammer la fin de match. K-O. debout, comme ses joueurs, Mike Brown a finalement dû se rendre à l’évidence et vider son banc, officialisant du même coup la défaite de New York.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Orlando poursuit sa belle série. Paolo Banchero a beau observer ses coéquipiers en civil depuis une dizaine de jours (et un match contre… les Knicks), cela n’empêche pas le Magic d’aligner les victoires : trois d’affilée, six en sept matchs et même neuf en douze matchs. En attaque, les joueurs de Jamahl Mosley trouvent un joli rythme de croisière depuis peu, derrière Franz Wagner, et l’énergie de Desmond Bane, Jalen Suggs ou Anthony Black est contagieuse pour tout le groupe, tandis que Wendell Carter Jr, Goga Bitadze ou Jonathan Isaac abattent un boulot monstre pour contrôler la peinture. Les choses prennent enfin forme.

– New York distancé en trois minutes. Encore à égalité à la fin du troisième quart-temps, puis à seulement une possession au début du quatrième, les Knicks ont pris l’eau à huit minutes de la fin, face à toute la fougue de la bande de Franz Wagner, Jalen Suggs et Desmond Bane. Sanctionnés à 3-points et dans la peinture, en plus de balbutier leur basket entre leurs pertes de balle et leurs mauvais tirs, les hommes de Mike Brown ont concédé un 13-0 qui les assommés en un claquement de doigts, ou presque. Le genre de « run » qui a montré les limites offensives et défensives de ce groupe, pas franchement verni physiquement depuis peu.

– Landry Shamet sort sur blessure. Touché à l’épaule droite, la même qu’il s’était luxée il y a un an, Landry Shamet n’a pas pu revenir en jeu ensuite. C’est dans le premier quart-temps que le joueur des Knicks s’est blessé, en cherchant à empêcher Jalen Suggs de dépasser le milieu du terrain, mais en se prenant un puissant écran de Wendell Carter Jr. qui l’a mis au sol. Baladé entre le cinq et le banc à cause des blessures des uns et des autres, l’arrière restait – avant samedi – sur 15.2 points de moyenne depuis cinq matchs. OG Anunoby étant déjà forfait jusqu’en décembre, New York espère que sa blessure ne sera pas trop sérieuse.

– Malade, Jamahl Mosley est resté au vestiaire. Difficile de passer à côté de l’absence de Jamahl Mosley au retour de la mi-temps. Pas au mieux, il a ainsi laissé son assistant Joe Prunty assurer l’intérim en seconde période et on peut dire que les choses se sont très bien passées, puisque les joueurs du Magic ont ensuite infligé un +12 (69-55) à ceux des Knicks, sans leur entraîneur principal sur le banc.

