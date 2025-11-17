Les Lakers veulent réveiller le lion qui sommeille en Deandre Ayton

En attendant LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves assurent pour propulser les Lakers dans le Top 4 de leur conférence. Mais le revanchard Deandre Ayton n'est pas non plus étranger au bon début de saison des Californiens.

Outre ses statistiques brutes (16.2 points et 8.4 rebonds à 69% d'adresse), on constate surtout que lorsqu'il termine en « double-double », Los Angeles n'a pas perdu le moindre match : six victoires et zéro défaite. Le bilan est également parfait (5-0) quand il atteint la barre des 20 points…

« On a besoin de sa meilleure version pour être aussi bons que possible » assure en ce sens Austin Reaves. « Si c'est le cas, on peut être une très bonne équipe. Si ce n'est pas le cas, on peut quand même gagner quelques matchs avec le talent, mais pour être l'équipe que l'on veut être, on a besoin de sa meilleure version, à chaque match. »

C'est justement ce qui pousse JJ Redick à ne pas lâcher Deandre Ayton et souhaiter qu'il active le mode « DominAyton » tous les soirs, dans l'idéal : « On veut juste qu'il soit un lion. C'est tout. On veut qu'il soit un lion » révèle ainsi le coach des Lakers.

Tout n'est pas encore parfait, le Bahaméen faisant encore preuve d'irrégularité, mais il y a du mieux au fil des matchs. On a pu le remarquer à New Orleans puis Milwaukee, depuis deux matchs : 20 points et 16 rebonds, puis 20 points et 10 rebonds. Pour deux victoires, synonyme de « road-trip » bouclé dans le positif (3-2).

Des critiques à faire oublier

« Il se nourrit de l'énergie du groupe et de la responsabilisation, de l'encouragement et du soutien positif » souligne JJ Redick. « Il nous a fallu huit, dix jours pour le comprendre en présaison. Une fois que ça a été le cas, ça a été vraiment génial de le voir grandir avec ce groupe, être pleinement investi et faire partie intégrante de cette équipe. »

Après avoir été purement et simplement coupé par les Blazers pendant l'été, Deandre Ayton a signé à Los Angeles pour repartir de zéro, ou presque, et « retrouver le goût de la victoire ». En plus de faire taire les critiques le concernant…

« C'est malheureux que le monde fonctionne de la sorte, que tu entendes des choses sur des gens avant même de les côtoyer, que l'on essaie de raconter des histoires sur toi… » regrette d'ailleurs Austin Reaves, conscient que son coéquipier n'avait pas bonne réputation en NBA. « Le mieux que l'on puisse faire, c'est de juger les gens par soi-même. Les choses que l'on entend et que j'ai entendues sur lui, c'est qu'il n'était pas facile à entraîner, lunatique… alors que c'est l'opposé complet. »

Considéré par les Lakers comme « le joueur idéal » pour leur effectif, Deandre Ayton a donc rapidement été accepté par sa nouvelle équipe, qui n'hésite carrément pas à… le chambrer, pour en obtenir le meilleur sur le terrain.

« Je suis arrivé ici et les Lakers ont fait ça (il imite alors un câlin avec ses bras), en me disant : ‘DA, on t'aime' » apprécie ainsi celui qui s'est enfin décidé à (re)faire des efforts, au sein d'une formation ambitieuse.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 13 30:23 69.2 61.9 2.8 5.5 8.4 0.9 3.2 0.7 2.7 0.9 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.