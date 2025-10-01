Place à « Angry Ayton » chez les Lakers ?

Il y a deux ans, Deandre Ayton s'était affublé d'un surnom, « Dominayton », qu'il a eu bien du mal à assumer.

Transféré dans la foulée aux Blazers, il a finalement passé deux ans dans l'Oregon, avant que ses « mauvaises habitudes » ne finissent par provoquer son départ de Portland. Et son arrivée un peu inespérée aux Lakers…

Désormais, place à un nouveau surnom pour le pivot de 27 ans, qui a beaucoup de choses à prouver à Los Angeles.

« Vous avez Angry Ayton », soit un Deandre Ayton en colère. « Alors qu'on m'a manqué de respect pendant la majeure partie de ma carrière et que l'on a toujours douté de moi. Je suis ici, tout cela est derrière moi, et je peux mettre toute cette énergie au service de la victoire en jouant aux côtés de Luka (Doncic). »

« Certains disent que c'est ma dernière chance, ma dernière opportunité »

Mais l'ancien premier choix de la Draft (devant Marvin Bagley III et Luka Doncic) sait aussi que les fans des Lakers l'attendent avec impatience. Et qu'il va donc devoir être performant.

« On sent la pression dès qu'on passe la porte. Cette équipe veut remporter le titre » reconnaît-il. La bonne nouvelle, pour Los Angeles, c'est que Deandre Ayton a signé pour deux ans, avec une deuxième année en « player option ». S'il veut signer un beau contrat l'été prochain, il a donc tout intérêt à briller cette saison.

« C'est la plus grande opportunité de ma carrière, je peux le dire. Certains disent que c'est ma dernière chance, ma dernière opportunité. En tout cas, c'est une opportunité que je ne vais vraiment pas prendre à la légère. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30 56.6 18.8 66.7 3.1 7.0 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.