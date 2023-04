Les Suns ont un nouveau pivot : « Dominayton »

Depuis le début de la série contre les Clippers, Deandre Ayton ne crève pas l’écran mais il est solide avec 14.8 points et 11.3 rebonds de moyenne. Surtout, depuis trois matches, il est davantage présent au rebond.

Car dans le Game 1, le seul perdu par les Suns, le pivot a certes marqué 18 points mais avec 8 rebonds, il avait fait pâle figure face aux 15 prises d’Ivica Zubac.

« Tout le monde était sur mon dos pour que j’aille au rebond. Il fallait que j’y aille plus », raconte-t-il à l’AZ Central. « Le niveau physique est monté d’un cran, ce sont les playoffs, les contacts sont différents. On peut pousser les adversaires, sauter au-dessus des joueurs. On vous monte sur les épaules, comme si on était une échelle. Je fais tout pour obtenir le rebond, je suis comme ça. »

Des efforts soulignés par Monty Williams, qui ont également un impact sur l’attaque de Phoenix. « La pression qu’il met sur le cercle, en forçant les autres à défendre sur lui permet de créer des opportunités pour Devin Booker et Kevin Durant », analyse le coach.

Deandre Ayton se crée son propre surnom

Le pivot vient d’enchaîner trois matches en double-double et semble visiblement satisfait de son niveau de jeu. « Je joue des deux côtés du terrain. Mon nom est Dominayton. Je vais vers le cercle et je sais que je concentre l’attention. Cela offre des espaces à Durant, Booker, Chris Paul. Ils font le reste. Je dois être patient. »

Cette patience est justement appréciée par son coach. Ayton ne force rien dans cette série et il prend les shoots ouverts, quand Mason Plumlee le laisse à mi-distance par exemple ou quand il attrape un rebond offensif.

« Sa patience est précieuse pour nous », explique Williams. « Il pourrait être frustré, mais ce n’est pas le cas. Il est conscient de son impact sur nos victoires. C’est phénoménal qu’il ait cet état d’esprit. Il y aura des matches où il pourra marquer, puis d’autres non, où il fait autre chose et donne des opportunités à ses coéquipiers, comme lors des deux derniers matches. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 Total 303 31 59.7 26.3 75.5 3.0 7.4 10.4 1.6 2.8 0.7 1.7 1.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.